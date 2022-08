Dramma per Clizia Incorvaia, amore finito: il tradimento venuto alla luce e l’amante è famosissimo

Clizia Incorvaia, il dramma di un amore finito dopo un tradimento orribile. La rottura è stata tremenda, ecco cosa è successo

Clizia Incorvaia si è trovata al centro di un brutto dramma, un tradimento davvero pesante che ha posto fine alla sua relazione storica. Tra lei e l’ex marito le cose non sono finite bene, tutta colpa di un amante molto famoso e davvero bellissimo. Ma cosa è successo esattamente?

Modella e influencer, Clizia Corvaia, è nata a Pordenone e si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l’università Cattolica di Milano. La sua carriera è iniziata prendendo parte in diversi spot pubblicitari e anche videoclip di canzoni, come quello di Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi. Ha partecipato anche a Pechino Express nel 2016 e ha partecipato a Markette e Chiambretti Night.

Nel 2014 ha anche recitato nel film Flashback di Simone Cusumano. Nel 2020 è una concorrente del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini.

L’ex modella è conosciuta anche per la sua storia con Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. La loro storia d’amore è cominciata proprio nella casa de Il Grande Fratello nonostante la differenza di età tra i due di 11 anni.

I due sono andati a vivere insieme subito dopo il lockdown: attualmente vivono a Milano e hanno un figlio, Gabriele Ciavarro. Clizia Incorvaia ha svelato di essere follemente innamorata di Paolo, e le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele.

La Incorvaia ha anche una figlia, Nina, nata dall’unione con l’ex marito Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni. I due erano convolati a nozze nel 2012, dopo un anno di fidanzamento. Insieme avevano partecipato a Pechino Express con nome “I coniugi”.

I due si sono detti addio nel 2019, dopo un iniziale crisi nel 2018. Il motivo è un tradimento: ecco cosa è successo, la storia ha dell’incredibile.

Clizia Incorvaia e il tradimento

L’amore tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è finito in maniera burrascosa a causa di un tradimento. I due si erano lasciati nel 2018, poi nel 2019 sembrava esserci stata una riappacificazione, ma alla fine la storia si è conclusa in malo modo.

Dietro i motivi dell’addio ci sarebbe un tradimento da parte di Clizia Incorvaia con l’attore Riccardo Scamarcio, amico del cantante e testimone di nozze al loro matrimonio.

Francesco Sarcina avrebbe scoperto i due e la coppia sarebbe così entrata in crisi. L’ex modella ha affermato che tra lei e Scamarcio c’è stato solo un bacio, ma la verità non è mai venuta a galla. I due coniugi non hanno retto allo scandalo e sono arrivati alla rottura.

La Incorvaia, in alcune interviste, ha accusato l’ex marito Sarcina di scambiare messaggi con le sue fan su Facebook e chiedere in cambio incontri e materiale pornografico.

Il cantante ha negato tutto ciò e di contro ha affermato che “Clizia ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti, e se non fosse per Nina io non la frequenterei proprio”. Insomma, tra i due le cose non sono finite affatto nel migliore nei modi.