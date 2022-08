Ambra Angiolini, spunta la verità: “Vorrei che fosse più facile”. Lo ha detto in diretta

Ambra Angiolini ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco, esprimendo un desiderio inaspettato

Le ultime rivelazioni di Ambra Angiolini hanno lasciato tutti di stucco: la showgirl ha reso nota una verità scottante sulla sua vita che ha sconvolto i suoi fan. Dopo la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, che l’ha portata al centro di scandali e gossip, Ambra vuole ricominciare con la sua vita e intende farlo nel migliore dei modi.

La donna non ha mai smesso di stare sotto i riflettori, per un motivo o per l’altro. Attrice, conduttrice e anche cantante, Ambra Angiolini ha sempre fatto parlare di sé ed è molto apprezzata dal pubblico italiano. Il suo esordio è in Bulli e Pupe su Canale 5, ma la vera notorietà arriva con la conduzione di Non è la Rai nel 1992/1993. La prima esperienza cinematografica, invece, è stata nel 2007 in Saturno Contro di Ferzan Özpetek.

Come cantante il successo arriva con l’album T’appartengo da cui è tratto l’omonimo singolo. Il disco è uscito nel 1995 ed è anche il primo per la donna; l’anno dopo, nel 1996, pubblica Angiolini, un altro grande successo.

Dal 2004 al 2015 Ambra Angiolini è stata legata a Francesco Renga. La coppia è stata una delle più amate dagli italiani visto il loro affiatamento. Purtroppo le cose non sono finite per il meglio, ma i due oggi hanno mantenuto un buon rapporto e tra loro c’è molto affetto. Dalla loro unione sono nati Jolanda e Leonardo, di 18 e 16 anni. Dal 2017 a 2021, invece è stata fidanzata con Massimiliano Allegri, allenatore di calcio. La relazione è terminata a causa di un tradimento di lui.

Ambra Angiolini, tutta la verità

Nonostante le delusioni, Ambra Angiolini si è sempre rialzata e ha dato dimostrazione di grande forza. Tra amori finiti, tradimenti, salti di carriera, la donna è stata sempre al centro dell’attenzione dei media, ma questo non le ha impedito di svolgere il suo lavoro come avrebbe voluto.

Di recente Ambra ha svelato un desiderio rivelando una verità davvero sconvolgente, qualcosa che i suoi fan non si sarebbero mai aspettati. Durante la trasmissione Chi ha incastrato Peter Pan condotta da Paolo Bonolis, la donna si è trovata di fronte a una domanda innocente di un bambino, che però è servita per svelare una verità incredibile.

Il ragazzino le ha chiesto se adotterebbe mai un bambino, e la sua risposta non è tardata ad arrivare: “Adotterei un bambino? Ma certo, ne vorrei tanti! Vorrei che fosse più facile, mi piacerebbe tanto!”. Una rivelazione che non lascia spazio a congetture: il desiderio di Ambra Angiolini è di espandere la famiglia adottando bambini.