Scontro tra Raoul Bova e Luca Argentero, “Da te non me lo aspettavo…” | amicizia al capolinea

Raoul Bova rimane senza parole davanti alle affermazioni del collega Luca Argentero: “Da te non me lo aspettavo…”. Tra i due si è creato il gelo, ecco cosa è successo.

È uno degli attori più amati del cinema italiano: Raoul Bova, grazie alla sua bellezza e doti artistiche, negli anni ha conquistato un posto speciale nel cuore degli italiani.

Protagonista di diversi film e fiction di successo, il marito di Rocio Munoz Morales prima di diventare attore era un nuotatore di successo. Di recente, è risaltata la sua performance in Don Matteo, l’amatissima serie tv all’italiana.

Nella fiction ha vestito i panni di Don Massimo, un ruolo di rilievo, visto che ha sostituito l’intramontabile Terence Hill, a cui per anni era stato riservato quel personaggio.

Raoul Bova è sicuramente una stella del cinema italiano, per questo viene invitato ad eventi di alto livello, come i 30 anni della Lux Vide, a cui ha partecipato. Lì è avvenuto lo spiacevole “scontro” con il collega Luca Argentero, da cui Bova ne è uscito dicendo piuttosto turbato: da un collega come lui, di certo, non se lo aspettava.

Lo “scontro” tra attori

I due si sono incontrati in occasione dell’evento. Luca Argentero, prima di diventare un attore di spicco nel panorama italiano, ha partecipato al Grande Fratello e da quando è terminata la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia sono cambiate irrimediabilmente tante cose nella sua vita.

Infatti, proprio dopo la sua partecipazione al programma si è dedicato al mondo della recitazione, in cui la sua carriera ha preso il volo.

Il duo di attori era attesissimo all’evento e appena sono arrivati la stampa si è fiondata su di loro per strappargli un’intervista. Uno dei giornalisti presenti ha chiesto a Raoul e Luca se la prima volta con Lux Vide per loro non si scordasse mai. Bova ha risposto: “Probabilmente… La prima volta con Lux Vide… L’abbiamo fatta appunto insieme, io e Luca!”. Argentero, dopo aver annuito con la testa si è poi corretto, affermando:

“In verità si trattava della mia seconda volta, perché io ho fatto prima Bianca come il latte“. La puntuale correzione ha stupito giornalisti e Raoul Bova, un po’ spiazzati dalle parole di Argentero. Sembra che ci tenesse a fare questa precisazione.

L’impressione dei presenti è stata che Raoul Bova sia rimasto piuttosto deluso davanti all’attenzione del compagno nel voler specificare che, in realtà, la prima volta che era andato al Lux non in sua compagnia, ma di qualcun altro.