Caduta libera: svelato l’arcano della botola, ecco cosa c’è sotto | FOTO

Questo famoso quiz ci ha lasciato sempre un grosso dubbio, ovvero su cosa atterrano i concorrenti eliminati. Adesso lo sappiamo.

Caduta libera è uno dei tanti quiz televisivi che il ben noto presentatore Gerry Scotti ha condotto nella sua lunga e fruttuosa carriera nel piccolo schermo. Questo quiz in particolare va in onda dal 2015, su Canale5, occupando la fascia del preserale di Mediaset.

I primi tempi, questo programma era stato inserito nel palinsesto di Canale5 per alternarlo ad Avanti un Altro!, quiz game condotto dall’irriverente Paolo Bonolis. Tuttavia, con il tempo, anche Caduta libera è stato in grado di ottenere il favore dei telespettatori e, quindi, il preserale di Canale5 dà il cambio a questi due quiz show.

Inoltre, all’inizio, le registrazioni di Caduta libera venivano fatte in Spagna. Ma dopo il grande successo ottenuto, le registrazioni delle puntate sono state spostate a Milano. Caduta libera è una trasmissione che ha anche raggiunto le 1000 puntate mandate in onda; quindi, non è più “di primo pelo”. Ma c’è un domanda che attanaglia tutti: cosa c’è sotto la botola?

Il regolamento di Caduta libera

Il quiz televisivo ha regole semplici ma precise: i concorrenti devono dare una risposta a diverse domande con possibilità di scelta tra due opzioni e, se sbagliano, la botola si apre sotto i loro piedi. A volte la tipologia di domanda cambia: ad esempio trovare l’intruso tra più risposte date, ma se si commette un errore, il risultato non cambia, ovvero si sprofonda sotto la botola.

Negli anni, però, non è mai stato rivelato dove finivano i concorrenti perdenti. Anche perché lo stesso Gerry ha detto più volte di non rivelare mai il segreto. Molti telespettatori hanno pensato a diverse opzioni, anche quella di cadere di acqua. Adesso, però, sappiamo la verità grazie ad una concorrente.

Ecco su cosa atterrano i perdenti

Sebbene il regolamento vieti in modo assoluto di rivelare cosa ci sia sotto la botola, una concorrente eliminata dal gioco per aver dato una risposta sbagliata ha svelato l’arcano. E non l’ha fatto a parole, ma bensì scattando una foto.

I concorrenti cadono per circa tre metri e vanno a finire dentro una vasca ricolma di cuscini morbidi di varie forme. Questi cuscini di spugna hanno diverse forme proprio per attutire al meglio la caduta, dal momento che, avendo forme diverse, si compattano perfettamente ed attutiscono la caduta dei concorrenti. Finalmente abbiamo scoperto il segreto più segreto dei quiz televisivi!