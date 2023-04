Eva Henger: la verità sul vero padre di Mercedesz | “Non lo voglio incontrare”

Mercedesz Henger, figlia di Eva, ha raccontato la verità sul suo vero padre e sulla relazione della madre con Riccardo Schicchi.

La figlia di Eva Henger, Mercedesz, classe 1991, ha voluto finalmente dire la sua sulla questione riguardante il suo padre vero biologico. Molti infatti credevano che fosse Riccardo Schicchi, produttore al quale l’attrice è stata legata per diversi anni, il vero padre della ragazza, ma non è così.

L’attrice è stata legata a lungo con Riccardo Schicchi, produttore attivo nel mondo della pornografia. I due si sono conosciuti in Ungheria, terra natia di Eva, e sono andati a convivere all’inizio degli anni ’90. Un anno dopo è nata Mercedesz, figlia però di una precedente relazione dell’attrice.

I due si sono sposati a Roma nel 1994 e dalla loro unione è nato Riccardo Jr. Schicchi se n’è andato nel 2012 e fu proprio l’attrice a comunicare la notizia a Clemente Mimun, che diffuse poi la news in televisione. La coppia era in realtà separata da qualche anno, anche se non legalmente: i due vivevano vite separate, ma sono rimasti comunque legati da un profondo affetto.

Dal 2004 l’attrice è legata a Massimiliano Caroletti, produttore, col quale ha collaborato in diverse occasioni e ha fondato l’agenzia Anteprima Eventi Production e Management. I due hanno avuto una figlia, Jennifer, nata nel 2009 a Roma. I due si sono sposati nel 2013 e poi una seconda volta nel 2019, alle Maldive.

Eva Henger e il vero padre di sua figlia

Quando nel 1991, a Gyor, nacque Mercedesz, nessuno mise in dubbio che Schicchi non fosse il vero padre della ragazza. Diversi anni dopo, nel 2019, fu proprio la ragazza a rendere pubblica la questione: l’uomo non era il suo vero padre. Ma chi è allora il padre biologico della ragazza?

Mercedesz è dichiarata anagraficamente coi cognomi Jelinek Schicchi, e il primo è proprio quello del padre biologico. Il produttore però l’ha voluta riconoscere come sua e così ha mantenuto il segreto per tantissimi anni. È stata poi Eva Henger a rivelare la verità alla figlia dopo la morte dell’uomo.

Le parole di Mercedesz

La ragazza ha raccontato della verità sul padre biologico, sottolineando che considererà per sempre Riccardo come suo unico e vero padre. “Quando mia madre me lo ha detto lo ricordo come un episodio brutto. Ho un cognome diverso da quello di mio fratello e per questo ho sempre avuto dei dubbi. Ho scoperto la verità a 17 anni” ha spiegato.

“Io ho sempre avuto un padre e non sono curiosa di incontrare una persona che non si è mai fatta viva. Io l’ho sentito una volta al telefono quando avevo 17 anni.Lui ha una famiglia in Germania e credo di avere dei fratellastri. Non li voglio incontrare. La mia famiglia so qual è“.