Gli anelli del potere, le domande più frequenti dopo la prima del prequel de Il Signore degli Anelli

Gli Anelli del Potere ha introdotto gli spettatori nella Terra di Mezzo nella Seconda Era. Ecco tutte le domande più scottanti dopo la première ispirata a Tolkien.

(*Attenzione! SPOILER per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere episodi 1 e 2*)

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere solleva molte domande che i nuovi spettatori potrebbero trovare confuse: ecco tutte quelle a cui è stata data risposta finora.

J.R.R. Tolkien ha creato una delle serie fantasy più uniche e coinvolgenti di tutti i tempi, Il Signore degli Anelli. Questi tre libri hanno solo scalfito la superficie della storia da lui creata e suo figlio Christopher Tolkien ha trascorso una vita a pubblicare gli appunti del padre.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si basa sugli appunti e le appendici di J.R.R. Tolkien, accogliendo gli spettatori nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Gil-galad, Alto Re degli Elfi, dichiara che la guerra contro l’oscurità è finalmente finita.

In realtà, sta giocando una partita lunga, consapevole che l’ombra di Sauron incombe ancora sulla Terra di Mezzo, ma desideroso di provare una strategia diversa (e non ancora rivelata) per sconfiggerlo. I primi due episodi de Gli anelli del potere dimostrano rapidamente che Sauron è di nuovo in marcia, con sottotrame che introducono una serie di personaggi che reagiscono alla sua malvagità.

Il problema di un mondo così coinvolgente, naturalmente, è che gli spettatori possono impiegare un po’ di tempo per orientarsi. In questo caso, gli spettatori possono essere perdonati per aver avuto alcune domande importanti su questa prima versione della Terra di Mezzo. Ecco tutto quello che il pubblico deve sapere dopo la prima de Gli anelli del potere.

Come ha fatto Sauron a diventare malvagio?

“All’inizio nulla è malvagio”, dichiara la première de Gli Anelli del Potere. Questo era vero per Morgoth, il Lucifero della storia di Tolkien, un Valar (essere angelico) che cadde a causa del suo orgoglio. Sauron era uno dei Maiar, antichi spiriti creati per aiutare a plasmare il mondo.

Originariamente chiamato Mairon, il suo amore per l’ordine e la perfezione lo attirò verso Morgoth, sentiva lo avrebbe aiutato a raggiungere quell’obiettivo. Il suo piano differiva nettamente da quello di Morgoth, poiché il suo padrone desiderava distruggere tutte le cose, mentre Sauron cercava di asservirle alla propria volontà. Il potere alla fine divenne un fine in sé per Sauron, proprio come Morgoth aveva sospettato.

Cos’è Valinor e cosa succede agli Elfi in Gli Anelli del Potere?

La première de Gli Anelli del Potere si apre svelando le Terre Eterne di Valinor. Sembra essere un posto meraviglioso simile a un paradiso, anche se non è chiaro se gli Elfi che raggiungono Valinor muoiano quando le loro forme fisiche si dissolvono. Ciò è conforme alla tradizione di Tolkien, che era riluttante a definire Valinor – o l’esperienza di raggiungere Valinor – in termini assoluti.

La fuga di Galadriel da Valinor è liberamente ispirata agli appunti di Tolkien, che ha abbozzato diverse versioni della sua storia, tra queste una in cui rifiutava Valinor per ragioni non specificate. In questo caso, le sue azioni la portarono a essere bandita dal ritorno, anche se questo fu revocato dopo la sconfitta di Sauron nella Terza Era.

Come morì il fratello di Galadriel ne Gli anelli del potere?

Ne Gli anelli del potere, Galadriel è spinta dal desiderio di vendicare la morte del fratello Finrod. È implicito che Finrod abbia cercato Sauron e sia stato ucciso personalmente da lui, mentre Galadriel ha assunto la sua missione come propria.

Questo è molto diverso dalla morte del fratello di Galadriel in alcuni appunti di Tolkien, dove egli inseguiva i Silmaril in una missione ma veniva catturato da Sauron. Lì, Sauron fece attaccare Finrod e i suoi compagni di prigionia da un lupo mannaro, e Finrod si sacrificò uccidendo la bestia. La storia di Finrod è stata chiaramente modificata per rendere più comprensibile l’arco narrativo di Galadriel.

Come si inseriscono i Silmaril negli Anelli del Potere?

Conosciuti anche come i Gioielli di Fëanor, i Silmaril contengono parte della luce dei Due Alberi di Valinor. Questi furono distrutti da Morgoth e i Silmaril divennero uno dei premi più ambiti della Terra di Mezzo, tanto che le battaglie finali alla fine della Prima Era si svolsero proprio per essi.

Il resoconto di Galadriel sulla storia della Terra di Mezzo curiosamente omette i Silmaril, che tuttavia sono confermati come elementi. Quando Elrond visita le stanze di Celebrimbor, rimane affascinato nel vedere il martello di Fëanor, descritto come lo “strumento che ha forgiato i Silmaril”. La loro storia è raccontata nel Silmarillion, che Gli Anelli del Potere sembra saltare.

Le Terre del Sud di Gli Anelli del Potere diventeranno Mordor?

La première di Gli Anelli del Potere introduce gli spettatori in quella che sembra essere una nuova location, le Terre del Sud. Amazon ha rilasciato una mappa della Terra di Mezzo nella Seconda Era prima della première e ha confermato che le Terre del Sud sono destinate a diventare Mordor.

Nell’episodio 1 de Gli Anelli del Potere, gli Elfi commentano che un tempo questa terra era arida; presumibilmente ciò è dovuto alla storica attività vulcanica, e le ceneri vulcaniche sono state eliminate dagli agenti atmosferici per fissare i nutrienti nei rigogliosi terreni agricoli. Ci sono già segni che i vulcani si stanno risvegliando, con segnalazioni di terreni coltivati che stanno misteriosamente morendo, probabilmente associati al rilascio di gas vulcanici.

Cosa ci fanno gli Orchi nelle Terre del Sud?

Gli orchi sono chiaramente attivi ne Gli anelli del potere, anche se il design è notevolmente diverso da quello visto ne Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Questi Orchi sembrano essere stati allevati magicamente per scavare e stanno portando via interi villaggi.

È probabile che vengano presi come schiavi; la regione delle Terre del Sud mostrata sulla mappa di Amazon è vicina al lago Núrnen, nominato ne Il ritorno del re. “Né [Sam] né Frodo sapevano nulla dei grandi campi lavorati dagli schiavi a sud, in questo vasto regno, oltre i fumi della Montagna, presso le tristi acque del Lago Núrnen”, scrisse Tolkien.

Chi è l’Uomo Meteora?

Non tutti i misteri de Gli anelli del potere sono facili da risolvere, anche per chi conosce bene i libri. L’identità dell’Uomo delle Meteore è un mistero e sarà chiaramente al centro della narrazione in corso. È possibile che si tratti di Gandalf, uno dei Maiar, dato che Tolkien ha lasciato intendere che il mago potrebbe aver visitato la Terra di Mezzo prima della Terza Era.

Una possibilità più sinistra, tuttavia, è che possa essere Sauron in persona. Uno dei resoconti (spesso contraddittori) di Tolkien sulla Seconda Era suggerisce che Sauron sostenesse di essere stato inviato dai Valar (anticipando così i maghi), usando questo pretesto per ingannare gli Elfi e indurli a fidarsi di lui.

Chi è Celebrimbor?

L’anteprima di Gli anelli del potere presenta agli spettatori Celebrimbor, un fabbro elfico di una certa fama e celebrità. Celebrimbor è fondamentale per Gli Anelli del Potere, perché la sua bottega è destinata a essere usata per creare gli Anelli stessi. Ciò è chiaramente preannunciato nell’episodio 2 de Gli Anelli del Potere, in cui Celebrimbor desidera creare oggetti di potere per cambiare il mondo.

Tragicamente, Sauron trasformerà la sua ambizione in un fine malvagio. La sua storia sarà particolarmente tragica con il proseguimento de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere esce con un nuovo episodio a settimana il venerdì su Prime Video.