Terremoto Ilary Blasi, Sean Brocca smentisce pubblicamente Fabrizio Corona: “Mai dette quelle cose”

Sean Brocca, ex di Ilary Blasi, smentisce pesantemente le accuse rilasciate da Fabrizio Corona poco prima che gli togliessero il profilo Instagram. Sui social volano frecciatine ed è iniziata ufficialmente una guerra mediatica. Vediamo cosa è successo.

Sean Brocca affonda Corona

Sean Brocca è un modello di successo nato a Venezia che, durante la sua relazione con Ilary Blasi, era considerato uno degli uomini più belli d’Italia. Poche ore fa era stato accusato da Fabrizio Corona di aver detto delle frasi sgradevoli nei confronti di Ilary. Ma ora Sean ha parlato e ha smentito tutto.

Poco prima che il suo profilo Instagram fosse disattivato, Fabrizio Corona ha riportato delle frasi che il modello veneziano avrebbe detto a proposito di Ilary, che riportiamo di seguito:

“Penso che Francesco Totti abbia amato davvero tanto Ilary. Però l’ha tradita più volte. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera.

Lui poteva avere tutte le donne del mondo invece è rimasto sposato 20 anni con lei! – ha scritto Fabrizio Corona – Qualche scappatella è normale, ci può stare! Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per venti anni perché le conveniva”

La replica su Instagram

La replica di Brocca, però, non ha tardato ad arrivare, forte e chiara: “Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose qui“, afferma il modello.

Taggando gli screen in questione, ha risposto facendo sapere la sua tramite Instagram. Allo stesso modo, anche Alessio La Padula, ex ballerino di Amici – il programma condotto da Maria De Filippi , ha fatto sapere la sua versione dopo essere stato coinvolto da Corona.

“Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai anche queste cose?”, scrive il ballerino. “Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a” , ha dichiarato La Padula su Instagram.”

Insomma, sembra che tutto ciò che ha detto l’ex re dei paparazzi sia falso: i due coinvolti non hanno aspettato un attimo di più e hanno fatto sapere la loro versione di fronte alle pesanti dichirazioni che Corona aveva attribuito a entrambi.