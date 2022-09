Pietro Taricone, la figlia Sophie è impressionante: somiglia tantissimo alla mamma, è bellissima

Sophie, figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak, somiglia tantissimo a sua madre. Impressionante

In questi giorni stanno circolando delle foto che hanno lasciato tutti a bocca aperta: ritraggono Sophie, la figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak, e la sua somiglianza con la madre è impressionante.

L’attore, nato a Frosinone il 4 febbraio 1975, è scomparso tragicamente il 29 giugno del 2010, a causa di un incidente paracadutistico. Taricone divenne famoso grazie alla partecipazione alla prima edizione de Il Grande Fratello: il concorrente era molto amato dal pubblico, e riuscì ad arrivare terzo. Nella casa ebbe una storia d’amore con Cristina Plevani, e con la sua spontaneità e intelligenza conquistò tutti gli italiani.

In seguito andò al Maurizio Costanzo Show e prese parte a diverse fiction televisive. I primi lavori come attore furono Distretto di polizia 3, nel 2002, e nel film Ricordati di me, di Gabriele Muccino. In seguito fu tra i protagonisti di Codice Rosso, serie TV di Canale 5, dove recitò insieme ad Alessandro Gassmann e Ilaria Spada. Nel 2008 recitò in La nuova squadra e Tutti pazzi per amore, entrambe fiction di Rai 1.

Taricone è stato anche ospite e opinionista in diverse trasmissioni, come Ciao Darwin 4, Le invasioni barbariche, Saturday Night Live from MIlano, Wild West, Uno due tre stalla, Niente di personale e Miss Italia 2008.

Tutti purtroppo ci ricordiamo quel fatidico 28 giugno 2010, quando l’attore perse la vita tragicamente. Taricone era appassionato di paracadutismo e si era lanciato come faceva spesso. A causa di un errore di calcolo nella manovra di atterraggio, l’attore riportò un’emorragia interna e morì di attacco cardiaco dopo molte ore di intervento. La sua scomparsa lasciò tutti senza parole: morì giovanissimo e lasciò una figlia di soli 6 anni.

Pietro Taricone, sua figlia è impressionante

L’attore è stato legato sentimentalmente a Kasia Smutniak, che conobbe nel 2003 sul set di Radio West. I due ebbero una figlia, Sophie, nel 2004. La donna ha sofferto molto per la perdita del suo compagno, e ancora oggi lo ricorda con tanta malinconia. Si è poi legata a Domenico Procacci nel 2011, per poi sposarlo nel 2019. Nel 2014 hanno avuto un figlio, Leone.

Sophie ora ha 18 anni ed è diventata una bellissima donna. Ciò che più lascia a bocca aperta è l’incredibile somiglianza con la madre: le due sembrano quasi due gocce d’acqua! Di lei Sophie ha preso tutta la bellezza, e oggi è davvero una ragazza meravigliosa.

Si riconosco da subito i lineamenti delicati della madre. Le due sono state viste a Taormina mentre passeggiavano per le vie del centro. Madre e figlia sono molto legate.