Silvia Toffanin, cambiamento radicale: “Sostituita dalla famosa collega”

A causa di Silvia Toffanin cambia tutto il palinsesto della Mediaset. Ecco la collega che è andata a sostituire.

Silvia Toffanin tra le presentatrici più importanti di Mediaset, volto ormai storico di Verissimo, programma di fascia quotidiana di Canale 5. Silvia ha esordito in televisione come Letterina dello storico quiz, condotto da Gerry Scotti, Passaparola. Più o meno in quel periodo conobbe Pier Silvio Berlusconi con il quale porta avanti una relazione da oltre vent’anni e insieme hanno formato una bellissima famiglia. I due però non sono sposati e non sembrano avere intenzione di farlo, malgrado le “pressioni esterne” dei fan che si domandano il perché di questa scelta.

Prima di diventare letterina di Passaparola insieme alle colleghe Alessia Mancini e Ilary Blasi, Silvia ha partecipato nel 1997 al concorso di bellezza Miss Italia, dove arrivò finalista.

Fin dai suoi esordi però, era chiaro che il destino di Silvia fosse quello di fare la presentatrice, infatti, la sua prima conduzione è stata su Italia 1 con Mosquito, da lì ha condotto fino al 2009 la rubrica NonsoloModa. Proprio nel 2009 iniziò la sua avventura con Verissimo, di cui è al timone ancora oggi e i fan sono pronti a rivederla al timone del programma a partire dal 17 settembre.

Il palinsesto di Canale 5 è stato confermato con il consueto doppio appuntamento settimanale e già si conoscono i nomi dei primi ospiti di questa nuova stagione tra i quali Can Yaman, Elodie, Francesca Chillemi, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e molti altri nomi, tanto amati dal pubblico.

Un dato importante che la conduttrice ha sempre voluto sottolineare e lo ha fatto con la sua competenza e professionalità è che il posto alla conduzione di Verissimo se l’è guadagnato con le sue sole forze e che nessuno (men che mai il suo compagno) l’ha aiutata. La sua professionalità e la bravura dimostrate l’hanno anche portata a ricevere proposte di rilievo nel corso degli anni come per esempio la co-conduzione del Festival di Sanremo.

Rispetto alla sua vita privata Silvia Toffanin cerca di non trascurare la famiglia a causa del lavoro e tempo fa ha fatto la scelta di vivere fuori dal caos cittadino per consentire ai figli una vita tranquilla e lontana da tutto lo stress che comporta vivere in una città come Milano.

A proposito della carriera di Silvia Toffanin e della svolta che può prendere, sembra che la conduttrice di Verissimo sia stata oggetto di corteggiamento da parte della Regina di Mediaset, Maria De Filippi la quale starebbe organizzando il team di lavoro del reality La Talpa previsto in onda nel 2023. A quanto pare Silvia Toffanin avrebbe accettato la proposta di Queen Mary, pertanto sarà lei a commentare le imprese dei concorrenti del reality.

Tutto questo non sarebbe, tuttavia, ancora confermato, però ciò che si vocifera è che a causa proprio di Silvia Toffanin è stato cancellato un programma di punta di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi cancellata

Il programma in questione è Uomini e Donne e sembra che il famoso dating show previsto in onda per il 19 settembre in una nuova veste sarebbe stato cancellato insieme ad altri programmi per lasciare spazio proprio a Silvia Toffanin. In pratica il motivo è legato a un’altra Regina, Elisabetta II e i suoi funerali che avranno luogo proprio in questi giorni e saranno seguiti in diretta da Silvia Toffanin.

Il palinsesto quindi è stato stravolto per una motivazione eccezionale com’è quella dei funerali della Regina Elisabetta II, un evento storico seguito da tutte le Tv del mondo. Ad annunciare la cosa sono stati i social media manager di Uomini e donne sui canali social del programma che hanno dato l’appuntamento con la ripresa della trasmissione al 20 settembre.

Alcuni malpensanti hanno trovato strano che sia stata fatta da parte Maria De Filippi e che per la conduzione sia stata scelta Silvia Toffanin, ma si tratta solo di dicerie perché in realtà il clima a Mediaset sembra essere tranquill