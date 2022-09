Ex concorrente GF Vip, annuncio straziante: “Il cuore non batteva più” | La morte della figlia

Un triste annuncio ha sconvolto il web e i fedeli telespettatori di Mediaset: un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha comunicato ai suoi seguaci di aver perso precocemente il figlio. Vediamo cosa è successo.

La drammatica notizia riguarda Selvaggia Roma e di Luca Teti, che hanno trovato il coraggio di annunciare di aver perso la loro bambina per poi chiudersi in un assordante silenzio. Una notizia drammatica e inaspettata che ha rattristito il web e i fan più legati alla coppia.

I due sono sempre stati molto attivi sui social e hanno coinvolto fin da subito i propri seguaci nel percorso di gravidanza. Infatti, quando l’ex concorrente di Temptation Island, Selvaggia Roma, aveva scoperto di essere in dolce attesa, aveva subito avvisato i propri fan condividendone la gioia.

“Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”

Queste le parole per comunicare al web di essere incinta. Ora, invece, arriva il triste annuncio che cambia completamente le carte in tavola. Nessuno se lo aspettava, vediamo quali sono state le complicazioni.

“Il cuore non batteva più”

Selvaggia Roma e di Luca Teti comunicano di aver perso la bambina che la donna portava in grembo. Una notizia inaspettata, che cade sulla vita dei due influencer come un fulmine a ciel sereno.

Ma come è successo? Recentemente, Selvaggia aveva contratto un virus appartenente alla famiglia dell’herpes. Niente di preoccupante, ma potenzialmente pericoloso per le donne in dolce attesa.

Nel periodo di recupero dal virus, la coppia non pensava che il cuore della loro bambina avesse smesso di battere. A dare la drammatica notizia è stata la ginecologa, durante una visita di routine.

Selvaggia ha informato i fan più fedeli attraverso una storia di Instagram, nella quale ha scritto poche parole piene di dolore. Nessuno si aspettava che sarebbe andata a finire così… Ora alla coppia non resta che “tenersi stretto il proprio dolore”, chiedendo rispetto per il terribile lutto che stanno affrontando.

Ecco cosa ha scritto Selvaggia Roma su Instagram:

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”

Era il primo figlio della coppia e quel “nostra piccola” lascia che sarebbe stata una femminuccia.