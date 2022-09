Prova il test psicologico che aiuta a comprendere la tua reazione allo stress

Ecco un test psicologico che rivela la vostra risposta emotiva a situazioni di stress. I risultato vi sorprenderanno.

Il pittore ucraino Oleg Shuplyak è divenato molto celebre per la sue capacità di mischiare psicologia ed arte. I suoi quadri, infatti, sono una bella combinazione tra illusioni ottiche e disegni artistici, ottimi punti di riferimento per dei test psicologici.

Oleg Shuplyak nasce come architetto ma si dedica molto anche alla pittura grazie alla quale ha raggiunto un’importante fama. La sua tecnica è davvero interessante ed unica: l’artista crea l’illusione ottica grazie alla sovrapposizione di più dipinti.

Insomma, un modo effettivamente insolito di fare arte ma che, soprattutto, si è rivelato vincente. I dipinti di Oleg, proprio per la particolare tecnica con cui vengono realizzati, sono sfruttati dalle materie psicologiche per far capire ai soggetti presi in esame le loro reazioni rispetto a determinate situazioni.

Le distorsioni a cui sono sottoposti i protagonisti dei dipinti fanno sì che chi li osserva possa giungere a molteplici chiavi di lettura. Sono opere, quelle Olga, che hanno bisogno di un’analsi approfondita e che rivelano altre sfacettature rispetto a quelle più superficiali. Anche per questo la nostra percezione di tali disegni è ben diversa da quella realmente pensata ed eseguita.

Se desiderate conoscere qualcosa in più sulle vostre reazioni a situazioni di stress, provate questo test molto curioso ma allo stesso tempo divertente.

Il test psicologico sui quadri di Oleg Shuplyak

Gli psicologi hanno fatto affidamento sulle opere di Shuplyak per aiutare i propri pazienti a comprendere un po’ di più della loro personalità. Qui di seguito trovate le risposte a se, dopo aver visto l’immagine, cogliete come prima cosa una persona, un pugno o una pietra. I tre soggetti diversi daranno a loro volta profili diversi di risposta ad eventi stressanti.

Profilo Persona

Se la persona, china e schiva, è il primo soggetto che vedi nel quadro allora vuol dire che ti dimostri come un soggetto introverso che prova a scappare dai suoi problemi. Ad un momento di stress reagisci spesso ignorando le difficoltà mentre speri che queste possano essere spazzate via. Ti chiudi in te stesso e questo lato di te ti fa diventare insicuro e poco sereno nel confidarti anche con la tua famiglia. Prova, allora, a fidarti un po’ di più.

Profilo Pugno

Se vedi come primo disegno il pugno vuol dire che sei una persona dinamica e attiva e che non si lascia affliggere dalle difficoltà. Odi essere di cattivo umore per cui ad uno stress reagisci con azioni forti ed emotive. Troppa iperattività e istinto possono portarti a commettere ulteriori errori per questo cerca di sviluppare la parte più razionale.

Profilo Pietra

Se la pietra è la prima cosa che vedi nell’illusione ottica allora sei sicuramente una persona estremamente decisiva ed irremovibile. Hai lucidità nelle situazioni di panico e stress dalle quali ti divincoli con maestria ed intelligenza. In un bivio riveli a pieno le tue belle abilità decisionali e a dirla tutta, lo stress, ti rende più vivo.