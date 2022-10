Federica Pellegrini, sua mamma è giovanissima e stupenda! Ecco com’è il loro rapporto

Federica Pellegrini è una campionessa del nuoto internazionale. Ora moglie felice, è legatissima alla sua famiglia. Con sua mamma Cinzia il rapporto è speciale. Ecco le immagini di loro due insieme. Sembrano sorelle!

Federica Pellegrini è una delle sportive più conosciute al mondo grazie ad una strabiliante carriera che l’ha portata ad essere sul tetto del mondo per ben sei volte e campionessa olimpica a Pechino 2008. Il suo è stato un percorso di grande successo che, nonostante gli ovvi alti e bassi, l’ha resa estremamente soddisfatta dei risultati.

Ora che ha abbandonato l’agonismo e le gare, la Pellegrini può dedicarsi a ciò che desidera di più al mondo: costruire una famiglia. La donna non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma rimandato per poter coltivare la sua grande passione per il nuoto. Con Matteo Giunta, il suo ex preparatore atletico e suo marito da qualche settimana, la Pellegrini è pronta a fare lo step successivo e ad affrontare il bellissimo viaggio della maternità.

In amore Federica ha attraversato non poche difficoltà risultando spesso vittima della troppa invadenza della stampa. La sua storia con il nuotatore Filippo Magnini, durata per ben sei anni, ha tenuto banco nel gossip italiano mentre seguiva attentamente i vari tira e molla che hanno caratterizzato l’unione tra i due.

Dopo un addio un po’ burrascoso, la Pellegrini ha trovato la tranquillità con Matteo Giunta la cui relazione gli inizi è stata tenuta nascosta per evitare interferenze esterne dei media scandalistici. Adesso i due non sono solo usciti allo scoperto ma hanno coronato il loro sogno d’amore nella bellissima cornice di Venezia.

Parallelamente alla carriera nel nuoto Federica Pellegrini ha intrapreso anche quella in televisione grazie al ruolo di giudice nel celebre programma Italia’s Got Talent al fianco di Mara Maionchi, Frank Matano ed Elio e le Storie Tese.

Il suo futuro lavorativo, probabilmente, sarà nel piccolo schermo ma a livello personale, invece, vedrà affianco a lei Matteo.

La famiglia di Federica Pellegrini

Il forte desiderio di maternità di Federica è forse scaturito dall’incredibile legame che lei stessa ha con la sua famiglia ed in particlare con sua mamma Cinzia Lionello. La donna ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera del rapporto con sua figlia e gli inizi della carriera agonistica.

Secondo il racconto della mamma, Federica aveva paura di entrare in piscina quando aveva tre anni ma, dopo che i suoi genitori la portarono all’impianto sportivo con il fratello, il suo atteggiamento cambiò: la piscina era diventata la sua casa.

E grazie, quindi, all’aiuto di sua mamma che la Pellegrini ha trovato la giusta motivazione per diventare una campionessa. Cinzia ha dichiarato come l’improvvisa fama e talento dimostrati da Federica abbiano destato la curiosità di tutto il paese d’origine della Pellegrini, Spinea. La chiave del successo, a detta di Cinzia, è il divertimento, quel fuoco di amore verso un sport bellissimo e una competizione davvero sana.

Insomma, la famiglia di Federica Pellegrini rappresenta il suo supporto emotivo con un occhio particolare alla mamma Cinzia, bellissima come lei. L’avete mai vista?

Cinzia è molto giovanile e anche se ora porta i capelli bianchi e ricci, in precedenza aveva un look molto semplice simile a quello di sua figlia: capello biondo, sbarazzino e corto. Le due sono inseparabili e siamo certi che, dopo i grandi trionfi nel nuoto, Cinzia riceverà il bellissimo regalo di essere nonna.