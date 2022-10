Dramma per Paola Barale, la terribile malattia entrata nella sua vita di cui nessuno sapeva: una vera distruzione

Paola Barale ha confessato qualcosa della sua vita privata che ha scioccato i fan e li ha lasciati senza parole, si tratta della malattia di cui soffre e di cui nessuno sapeva. Ecco cosa ha detto e cosa sappiamo sulla vicenda.

Paola Barale è un’icona televisiva la cui carriera è iniziata negli anni novanta. Ha esordito, infatti, sul piccolo schermo a 19 anni per caso, anche perché inizialmente la giovane Paola aveva l’ambizione di diventare un’insegnante di ginnastica.

La sua somiglianza con la regina del pop Madonna, l’ha portata ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo debuttando nel 1986 a Domenica In, vestendo proprio i panni della cantante Madonna di cui era la sosia accreditata questo fu di fatto il lancio della sua carriera perché da quel momento fu notata anche da altri produttori e partecipò ad altre trasmissioni.

Viene ospitata per la prima volta a Domenica In, presentata in qualità di sosia della cantante statunitense e nel 1988 appare nella sigla finale del varietà La TV delle ragazze, condotto da Serena Dandini.

Dopo un provino, nell’autunno del 1989 diventa la valletta ufficiale della Ruota della fortuna, show condotto da Mike Bongiorno, proseguendo con Tutti x uno, Festival Italiano, risate di Cuore – San Valentino Show.

Oggi Paola Barale ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla gara di ballo più famosa della Tv, Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, tra i più longevi della televisione italiana, nonché uno dei punti di riferimento della televisione in generale con milioni di telespettatori che si sintonizzano ogni sabato su Rai 1 per tifare i loro beniamini e assistere alle valutazioni dei giudici. Paola Barale è in coppia con il ballerino Roly Maden ma sembra che Paola Barale debba affrontare un vero e proprio dramma. Ecco di cosa si tratta.

La malattia che l’ha cambiata

Come vi abbiamo già raccontato, un po’ di tempo fa Paola Barale fu al centro del gossip e delle polemiche per l’accusa di possesso di droga, notizia questa che fu smentita dalla donna la quale disse: “Sono totalmente estranea ai fatti e di tutto quello che hanno scritto e di cui parlano non ho mai visto né sentito niente. La cosa che mi spiace è che comunque ci possa essere qualcuno che faccia così facilmente dei nomi, senza aver prima verificato se la cosa sia vera o meno”.

Ospite di Barbara D’Urso, Paola Barale ha raccontato della malattia di cui soffre in questo periodo, la spondilolistesi. Si tratta di un grave problema alla schiena determinato da un lento e progressivo spostamento in avanti di una vertebra rispetto a quella sottostante. Tale condizione limita i movimenti del bacino e potrebbe essere un problema in certe situazioni, anche se malgrado tutto Paola Barale sembra riuscire a cavarsela nel ballo.

Nel frattempo affronta la cosa con le dovute cure e precauzioni: “Ho deciso di affrontare la cosa con la fisioterapia perché dovrebbero mettermi una protesi e fino quando posso farne a meno cercherò di evitare”.