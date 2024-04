Nicholas, “Sei un ingrato” c’entra il professore Todaro: scoppia la polemica in ‘diretta’ | Amici ancora sotto attacco

Dopo l’uscita dalla scuola di Amici per Nicholas la strada si fa durissima e arrivano anche condanne pesanti. Hanno a che fare con Todaro.

Lo scorso 30 marzo, durante il serale di sabato, Nicholas è stato eliminato da Amici. Prima di lasciare il talent show, il ballerino ha salutato Gaia e Martina.

Proprio l’uscita di Nicholas ha scatenato però confusione e disordini nella puntata di martedì 2 aprile. Il caos ha avvolto la scuola di Amici e le critiche per quanto accaduto si sono riversate sui social, in particolare su Instagram.

Ed è su Instagram, infatti, che Nicholas è stato accusato di ingratitudine nei confronti del professore Todaro.

Ma cosa è quindi successo? Coloro che non hanno seguito la vicenda non possono perdersi il proseguimento dell’articolo.

L’uscita di Nicholas scatena il caos ad Amici: tra favoritismi e ingratitudine piovono critiche sui social

Ingrato nei confronti di Todaro, “maleducato e menefreghista”, sono solo alcune tra le numerose accuse rivolte a Nicholas.

L’importanza che la trasmissione ha dato all’uscita di Nicholas da Amici non è stata gradita dai telespettatori, che hanno criticato i favoritismi fatti a Nicholas rispetto ad Ayle. Su Twitter i fan di Amici hanno commentato la vicenda scrivendo che il talent show ha distinto tra “figli e figliastri”.

Il post di Nicholas scatena la polemica: i ringraziamenti del ballerino non includono Todaro

Dopo l’eliminazione da Amici, Nicholas ha scritto un lungo post in cui ha mostrato la sua felicità per aver partecipato al programma. Nonostante il viaggio percorso sia stato lungo e difficile, è stato allo stesso tempo pieno di “emozioni, gioia, risate e insegnamenti”. Il ballerino ha ringraziato Maria, Francesco ed Elena per il sostegno, l’aiuto e l’amicizia che hanno mostrato nei suoi confronti. Nicholas non ha però ringraziato né Todaro né Raimondo.

Sui social il trattamento riservato al ballerino di Amici ha posto sotto accusa il programma, così come ad essere attaccato è stato il post dello stesso Nicholas. Il pubblico ha accusato il ballerino di essere stato maleducato con tutti coloro che meritavano il suo rispetto. Se non fosse stato per Raimondo e Todaro, lui non sarebbe neanche entrato nel programma. Particolarmente scorretto è stato poi l’atteggiamento di Nicholas nei confronti di Giovanni. Mentre il secondo si è sempre mostrato gentile e comprensivo, Nicholas non ha fatto altrettanto. Molto noto è il litigio tra Giovanni e Nicholas, che ha indispettito gli appassionati del programma.