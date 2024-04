Eliminato da Amici, “Schifo, schifo di programma!”: Giovanni non può più trattenersi e lo dice | Tutto pilotato

L’eliminazione di Giovanni al serale di Amici ha scatenato non poche polemiche, ma anche lui ha deciso di dire la sua.

L’edizione più recente di Amici ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori, offrendo una miscela di talento, emozioni e, inevitabilmente, polemiche. Il talent show ha sempre saputo mescolare abilmente queste componenti, dando vita a momenti indimenticabili e dibattiti accesi.

Tra i tanti concorrenti che hanno calcato il palcoscenico di Amici, uno dei momenti più discussi è stato l’eliminazione di Giovanni durante il serale. Originario di Barletta e con un talento innato per la danza di tipo latino americano, Giovanni ha dovuto lasciare il programma tra lacrime e l’affetto dei suoi compagni di avventura.

Dopo che la sua squadra ha subito una sconfitta, Giovanni è stato designato per affrontare una sfida cruciale. Sebbene abbia dato il massimo, è stato sconfitto da un’altra talentuosa ballerina, Marisol, che ha conquistato la vittoria. La reazione è stata intensa e sincera da parte di tutti, compreso Giovanni e qualcuno ha espresso esplicitamente il suo disappunto con parole forti: “Schifo, schifo di programma!”.

Le polemiche si sono accese, alimentate anche dal fervore dei fan sul web e sui social media, che non hanno esitato a esprimere la propria indignazione per l’eliminazione del giovane ballerino pugliese oltre che numerosi dubbi sulla trasparenza del programma. Caos nel programma di Maria De Filippi ed il dramma è servito: ecco cosa è successo.

La delusione del web

A tuonare senza mezzi termini per l’eliminazione di Giovanni sono stati soprattutto gli utenti del web che da grandi ammiratori dell’arte di Giovanni non sono per nulla d’accordo con questa decisione. Proprio alla fine della trasmissione, il ragazzo però ha espresso gratitudine nei confronti di Amici salutando in piena ad un mix di emozioni i suoi ormai ex compagni. Tuttavia, la delusione per il suo abbandono è palpabile e condivisa da molti.

Il pubblico del web e dei social è indignato e sulla pagina Instagram ufficiale di Amici di Maria De Filippi si leggono commenti come: “quanto fa ridere sto programma, l’unico che ha portato punti alla squadra in ballottaggio” oppure “Dire che è tutto pilotato…è dire poco…”. Insomma una situazione difficile da digerire ma che purtroppo è irreversibile.

Amici 2024: chi vincerà?

In definitiva, Amici continua a essere un crocevia di talenti e emozioni, dove la passione per l’arte si mescola con le tensioni e i sospetti. Mentre la discussione si accende sul web, una cosa è certa: il programma continua a catalizzare l’attenzione del pubblico, mantenendo viva la fiamma della sua controversa fama.

In questa edizione un possibile vincitore ha abbandonato lo show: Giovanni non potrà salire su gradino più alto del podio. Ma chi, invece, è in lizza per raggiungere la vetta di questa stagione di Amici? A quanto pare tra i più amati ed apprezzati ci sarebbe Holden, figlio del marito di Laura Pausini, Paolo Carta ma anche Mida. Staremo a vedere.