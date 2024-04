Aumenti bollette, nuova stangata per gli italiani: nessuno ti dice che puoi risparmiare il 25% | Ma devi farlo subito

Sono arrivati i nuovi aumenti per le bollette dell’acqua, gli italiani piangono ma nessuno gli ha detto che così possono risparmiare molto.

Purtroppo gli aumenti non si fermano e intaccano anche i servizi essenziali come la fornitura dell’acqua: tantissimi italiani si sono visti recapitare bollette da svenimento.

Ormai sono tanti, troppi coloro che faticano ad arrivare a fine mese, e il rincaro sulla bolletta dell’acqua proprio non ci voleva. Pensate a quante volte usate l’acqua durante la giornata e vi renderete conto che farne a meno non è pensabile.

Gli italiani stanno quindi cercando un modo per avere qualche sconto e pagare di meno, ma c’è un solo modo per riuscirci e in tantissimi stanno seguendo questa strada.

Se volete risparmiare un bel po’ di soldi sulla bolletta dell’acqua, dovete muovervi subito: i vantaggi arriveranno già dal primo mese. Non aspettate.

Costi sempre più alti

Secondo le ultime indagini, la spesa media per le bollette dell’acqua è di 478 per famiglia, un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Gli aumenti hanno colpito tutta l’Italia, con alcune regioni che soffrono più di altre: a Frosinone, per esempio, la media è di 867 euro. Anche la Toscana non scherza con i suoi 732 euro medi.

Si tratta di una vera e propria follia che sta mandando gli italiani sul lastrico. Per fortuna c’è qualcosa che si può fare, ma bisogna agire subito: in questo modo riuscirete a risparmiare più del 20% dei costi della bolletta e potrete mettere da parte un bel gruzzoletto tutto per voi.

Come risparmiare sulle bollette dell’acqua

Di certo non si può rinunciare all’acqua in casa, ma come si può risparmiare su un bene essenziale come questo? Innanzitutto è bene fare attenzione agli sprechi, chiudendo il rubinetto quando non usiamo l’acqua, cioè per esempio mentre ci spazzoliamo i denti: molti tengono aperta l’acqua anche mentre usano solo lo spazzolino, e questo provoca uno spreco di litri e litri di acqua. Stessa cosa quando ci stiamo insaponando sotto la doccia: non serve tenere l’acqua aperta mentre usiamo il sapone.

Se avete un giardino, preferite gli annaffiatoi al getto continuo del tubo. Lavatrice e lavastoviglie andrebbero sempre fatte andare a carico pieno, in modo da sfruttare al massimo l’acqua che usate. Se ne avete la possibilità, potete installare dei raccoglitori di acqua piovana che potete usare per annaffiare le piante. In generale, controllate bene se ci sono perdite in cucina, nel bagno o in altri posti dove avete rubinetti per assicurarvi di non sprecare neanche una goccia d’acqua. Così facendo risparmierete fino al 25% in bolletta. Non è una cosa da poco!