Bollette da svenimenti, stacca subito questi elettrodomestici in cucina | Anche spenti sono un salasso

Per iniziare ad avere un vero risparmio sulla bolletta devi staccare questi elettrodomestici in cucina, sono un salasso anche se non li usi.

Tutti ci lamentiamo dei costi eccessivi dell’energia elettrica, ma cosa facciamo davvero per ridurli? Se è vero il costo delle bollette è aumentato in generale, è altrettanto vero che potremmo impegnarci per ridurre un po’ le spese.

Sembra difficile, ma in realtà non lo è: bisogna fare molta attenzione a certi elettrodomestici e staccarli subito, perché consumano energia anche da spenti. Potrebbe sembrare un’assurdità, ma è così.

Risparmiare sulla bolletta della luce non è uno scherzo: a fine anno potremmo mettere da parte anche qualche centinaio di euro e toglierci qualche sfizio.

In un mondo dove il costo di ogni cosa continua ad aumentare, bisogna stare attenti a risparmiare dove si può prendendo accorgimenti di ogni tipo.

Il costo della bolletta della luce

Chi si occupa di pagare le bollette sa bene che quella della luce è tra le spese che spaventa di più. Di solito, per una famiglia di 3-4 persone, si stima una spesa di più di 500 euro, ma il prezzo può salire vertiginosamente a seconda dello stile di vita. Per esempio, chi sta spesso fuori casa avrà una bolletta più bassa di chi invece lavora da casa o ci passa molto tempo. Chiaramente non si può cambiare lavoro per stare più lontano da casa e risparmiare, ma ci sono dei modi per ridurre la spesa della bolletta della luce.

Il metodo principale consiste nello staccare dalla corrente alcuni elettrodomestici che consumano tantissimo anche quando non si utilizzano: sono loro che contribuiscono a rendere la bolletta un salasso, ed è ora di prendere dei provvedimenti. Ecco cosa devi fare per risparmiare un bel po’ di soldi.

Stacca subito questi elettrodomestici

Purtroppo certe abitudini sono dure a morire, ma bisogna pensare ai risparmi e cominciare a cambiare stile di vita. Prima di tutto, tenere la tv attaccata alla corrente tutto il giorno e tutta la notte è sbagliatissimo: il puntino rosso sempre acceso pesa molto sui consumi e non ce ne rendiamo neanche conto. La stessa cosa vale per ogni altro elettrodomestico: il forno a microonde, il tostapane o la macchina del caffè, così come il computer, andrebbero staccati dalla corrente quando non si usano invece di lasciarli sempre in standby.

Ci sono poi una serie di accorgimenti che si possono prendere per sfruttare al massimo il tempo di funzionamento di un elettrodomestico: per esempio, quando accendiamo il forno potremmo approfittarne per cucinare diversi piatti per tutta la settimana e ridurre il tempo di riscaldamento che ruba un sacco di energia, e quindi di soldi. Infine, staccate subito i caricatori dei cellulari se non li dovete usare: consumano tanta energia in più. Cominciate a controllare meglio i vostri elettrodomestici e il portafogli vi ringrazierà.