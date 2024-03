Kate Middleton, tutti guardano la foto: ma nessuno si accorge della gravissima prova | Non è tornata a casa

Tutti sono concentrati sulla foto pubblicata di Kate con i figli e del ritocco ma nessuno si accorge della vera e gravissima prova.

In questi ultimi mesi la Royal Family inglese è al centro dei mass media per via di avvenimenti non proprio positivi. Infatti, sia Re Carlo III che la Principessa del Galles sono finiti sotto ai ferri per delle operazioni chirurgiche urgenti. Ma mentre sappiamo bene che cosa ha avuto il primogenito della compianta Regina Elisabetta II, il segreto riguardante la malattia di Kate Middleton rimane ancora ben custodito.

Nascondere le motivazioni per le quali la moglie del Principe William si sia dovuta operare d’urgenza non fa altro che alimentare i dubbi dei sovrani e del resto del mondo riguardo le condizioni di salute della donna. Inoltre, in queste ore Kate è di nuovo al centro del vortice dei media per una foto ritoccata che è stata pubblicata e vista praticamente dal mondo intero.

Non appena questa foto è stata vista, quelli che hanno l’occhio esperto hanno immediatamente notato che qualcosa non andava in questo specifico scatto. Infatti, sono state rilevate diverse modifiche che hanno fatto sorgere un’infinità di dubbi e teorie riguardo allo stato di salute dalle futura Regina.

Non sapendo realmente come sta Kate, le persone si sono fatte diverse idee che sfociano tutte nel dramma. I ritocchi allo scatto sembrano aver alimentato queste teorie, facendo credere che se hanno modificato la foto significa che ci potrebbe davvero essere qualcosa di preoccupante da tenere nascosto. Tuttavia, tutti sono concertati sullo scatto ritoccato ma nessuno si è reso conto di una cosa ancora più grave.

La tragicità dietro allo scandalo

Se andiamo oltre lo scandalo della fotografia ritoccata e pubblicata, possiamo far caso ad un dettaglio tanto grave quanto ignorato da tutti perché distratti dai ritocchi dello scatto. A tutti noi è sfuggito un dettaglio che cela una verità ben più grave legata alla Middleton rispetto a dei semplici ritocchi fatti sulla foto che la ritrae assieme ai suoi tre figli.

Andare a modificare lo scatto potrebbe essere una sorta di preavviso che sta ad indicare la possibile presenza di qualcosa che non va riguardante Kate Middleton e che la stampa inglese si cura di nascondere per non allarmare nessuno. Tuttavia, se si osserva più attentamente è possibile notare il dettaglio nascosto che rivela una tragica verità.

L’errore dell’ufficio stampa di Buckingham Palace

Come ha sottolineato il giornalista Antonio Caprarica, pubblicare la foto ritoccata è stato un grosso scivolone da parte del Palazzo. Questo perché è come se avessero ammesso apertamente che ci sarebbe una tragedia ancora maggiore rispetto a quella che conosciamo finora. I ritocchi alla foto hanno scatenato parecchi dubbi che andranno a diminuire la fiducia riposta a Palazzo e alle notizie che rivela. Ma dietro alla foto della discordia pare esserci un altro segreto che potrebbe essere ancora più tragico di quanto sappiamo.

Secondo alcuni tabloid inglesi, Kate non sarebbe nemmeno tornata a casa ma si troverebbe in una clinica privata per curare una grave forma di anoressia. Seguendo il filo logico di queste ipotesi espresse da alcuni tabloid della Corona inglese, notiamo come alcune foto scattate dopo Natale mostrano un’eccessiva magrezza di Kate Middleton. Sono solo indiscrezioni che, però, trovano conferma un alcuni scatti pubblicati poco tempo fa (sempre sperando che almeno loro non abbiano subito modifiche).