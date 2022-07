Harry Styles, il debutto nel MCU la Marvel ridisegna ufficialmente Starfox

La Marvel Comics ha deciso di ridisegnare Starfox in un prossimo tie-in di A.X.E., dopo il debutto del personaggio di Harry Styles in live-action nel MCU.

Starfox avrà un nuovo look dopo il suo recente debutto nel MCU, dove l’Eterno è stato interpretato dal musicista/attore Harry Styles. La Marvel Comics ha rivelato il restyling di Eros che l’eroe sfoggerà nel prossimo fumetto tie-in A.X.E.: Starfox #1.

Il nuovo costume e il nuovo look rendono Starfox molto diverso dal solito, in quanto potrebbe essere stato modificato per assomigliare maggiormente alla versione di Styles del personaggio.

Starfox, il fratello di Thanos, è un Eterno creato da Jim Starlin ed è apparso per la prima volta in Invincible Iron Man #55. Il personaggio ha avuto un ruolo piccolo ma notevole nelle avventure del Titano Pazzo, nelle storie ambientate nel lato cosmico dell’universo, e ha anche fatto le sue controverse apparizioni in She-Hulk della Marvel.

L’Eterno ha tutti i superpoteri dell’antica specie, ma anche i poteri di stimolazione del piacere, con cui può sollecitare il cervello di chi gli sta intorno – un potere che lo ha messo nei guai in diverse occasioni.

Starfox, che si fa chiamare anche Eros, ha fatto il suo debutto nel live-action nella scena post-credit di Eternals, dove era interpretato dall’attore/cantante Harry Styles nel MCU. Ora Starfox sta per essere ridisegnato dopo il suo debutto sul grande schermo.

La Marvel Comics ha rivelato una serie di storie legate al prossimo evento A.X.E.: Judgment Day, tra cui un nuovo one-shot di Kieron Gillen e Daniele Di Nicuolo con protagonista Starfox. Eros può essere visto con un look e un costume completamente nuovi per gentile concessione di Valerio Schiti, che gli conferiscono un aspetto aggiornato di cui aveva bisogno.

In precedenza, Starfox indossava un costume rosso e bianco dall’aspetto piuttosto generico, oltre ad avere i capelli appuntiti agli angoli. Sembra che adesso avrà un aspetto molto più giovane, forse per allineare il personaggio alla sua controparte del MCU interpretata da Harry Styles, con un nuovo costume, un mantello e una striscia bianca nei capelli.

Il restyling rende Starfox più fresco che mai, Kieron Gillen ha dichiarato a ComicBook.com che Eros apparirà quando il mondo avrà bisogno di “amore” più che mai. Sembra che il personaggio stia cercando di adottare un approccio molto più eroico nel one-shot A.X.E.: Judgment Day e di essere bello nel farlo.

“Avendo fatto così tanto lavoro con la storia condivisa di Thanos e degli Eterni, la domanda ricorrente più comune è stata: “Che ne sarà di Eros?””. Gillen ha raccontato a ComicBook.com.

“Ho fatto un sorriso enigmatico, che è sfuggito a tutti, perché nessuno è in casa mia, a guardare la mia risposta, tranne i miei gatti. Avrei dovuto pensarci bene. Comunque: mentre il mondo cade all’inferno, finalmente rivelo tutto. Il mondo, più che mai, ha bisogno di amore. Riuscirà Eros a essere finalmente all’altezza di tutte le speranze che incarna?”.

La tempistica del restyling è particolarmente interessante, dato che il personaggio è appena apparso nel mondo live-action del MCU. Tuttavia, Starfox aveva da tempo bisogno di questo cambiamento con il nuovo look di Schiti, Eros riceve un aggiornamento all’altezza dei suoi poteri.

L’aspetto più giovane dell’Eterno è ispirato da Harry Styles? È possibile. Ma, a prescindere da ciò, vedere Starfox ottenere un nuovo costume e un nuovo one-shot è un’ottima notizia per i fan del personaggio.