Dune: Part 2, la sinossi ufficiale promette il “sentiero di guerra della vendetta” di Paul Atreides

Warner Bros. Pictures e Legendary Entertainment hanno confermato che Dune: Part 2 ha iniziato la produzione.

Oltre all’annuncio dell’elenco ufficiale del cast e dei luoghi delle riprese, il comunicato ha fornito anche un assaggio di ciò che possiamo aspettarci dalla storia del prossimo seguito del film vincitore di sei premi Oscar nel 2021, fornendo una sinossi del film.

Dune: Part 2 riprenderà da dove si era interrotto il primo film e continuerà l’adattamento dell’acclamato romanzo di Frank Herbert del 1965. La sinossi ci dice che Paul Atreides (Timothée Chalamet) si unisce a Chani (Zendaya) e ai Fremen, intraprendendo un percorso di vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Avendo previsto un futuro terribile all’orizzonte, Atreides farà di tutto per evitarlo.

Il seguito del film esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen mentre è sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, cerca di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.

Oltre a Chalamet e Zendaya, il cast all-star del sequel è composto da Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stephen McKinley Henderson. Austin Butler si unisce al cast del film nel ruolo del famigerato Feyd Rautha, mentre Christopher Walken interpreterà l’Imperatore. Florence Pugh, Léa Seydoux e Souheila Yacoub completano l’ampio cast.

Il regista candidato all’Oscar Denis Villeneuve siede ancora una volta sulla sedia del regista, dopo il lavoro svolto in Dune: Parte prima. Sarà diretto da una sceneggiatura scritta da lui stesso e da Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert, Villeneuve è anche produttore del progetto insieme a Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe e Patrick McCormick.

I produttori esecutivi del progetto sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Thomas Tull, Spaihts, Richard P. Rubinstein e John Harrison. Inoltre, Kevin J. Anderson funge da consulente creativo.

Ancora una volta, Villeneuve collabora con il direttore della fotografia Greig Fraser, vincitore di un premio Oscar, con la costumista Jacqueline West, tre volte nominata all’Oscar, e con il designer di trucco, capelli e protesi Donald Mowat, nominato all’Oscar.

Hans Zimmer, che ha vinto un Oscar per il suo lavoro su Dune: Parte prima, tornerà anche per la colonna sonora del sequel. Villeneuve si avvarrà ancora una volta della collaborazione del production designer premio Oscar Patrice Vermette, del montatore premio Oscar Joe Walker, del supervisore degli effetti visivi tre volte premio Oscar Paul Lambert e del supervisore degli effetti speciali premio Oscar Gerd Nefzer.

Il primo film di Dune è stato un grande successo: ha vinto molti premi ed è stato persino nominato per il miglior film e la migliore sceneggiatura non originale agli Oscar del 2022. Tra gli Oscar vinti figurano quelli per il Miglior sonoro, per i Migliori effetti visivi, per la Migliore musica scritta per film, per la Migliore scenografia e per la Migliore fotografia, oltre ad altri premi assegnati da altri eventi come i BAFTA Awards, i SAG Awards e l’American Society of Cinematographers, tra gli altri.

Dune: Part 2 è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia. L’uscita del film è prevista in tutto il mondo per il 17 novembre 2023.