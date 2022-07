Oppenheimer, arriva il poster per il prossimo film di Christopher Nolan

La Universal svela il primo poster di Oppenheimer, che descrive il prossimo film di Christopher Nolan come una storia esplosiva e tragica che ha cambiato il mondo.

Sebbene manchi ancora un anno all’uscita sul grande schermo, arriva il primo poster di Oppenheimer, che annuncia il prossimo film di Christopher Nolan come una storia esplosiva e tragica.

Basato sul romanzo biografico American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin, il film sarà incentrato sul fisico teorico protagonista, che lavora al Los Alamos Laboratory durante l’epoca del Progetto Manhattan e che alla fine diventerà il padre della bomba atomica.

Cillian Murphy guida il cast del film nel ruolo di Oppenheimer insieme a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid e molti altri.

Lo sviluppo di Oppenheimer è stato annunciato per la prima volta alla fine del 2021, quando Christopher Nolan si è riunito con Cillian Murphy dopo aver lavorato insieme in precedenza alla trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception e Dunkirk.

A differenza della maggior parte dei suoi lavori precedenti, Nolan avrebbe venduto all’asta i diritti di Oppenheimer a diversi studios, a causa della sua frustrazione per la gestione da parte della Warner Bros. delle uscite simultanee nelle sale cinematografiche e sulla HBO Max durante la pandemia di COVID-19.

La Universal si è aggiudicata i diritti di Oppenheimer in un’accesa guerra di offerte e la produzione si svolgerà da gennaio a marzo 2022.

A pochi mesi dalla fine della produzione del film, Universal Pictures ha svelato il primo poster di Oppenheimer.

La key art vede lo scienziato protagonista, Cillian Murphy, in primo piano, a sottolineare la natura esplosiva e tragica del prossimo film.

Il pubblico ha seguito Oppenheimer per tutto il suo sviluppo, in gran parte perché si tratta del primo film di Nolan in oltre vent’anni a non essere prodotto esclusivamente dalla Warner Bros. Nolan ha avuto un diverbio con lo studio dopo l’annuncio dell’intenzione di distribuire simultaneamente i film del 2021 nelle sale e su HBO Max, esprimendo il timore che ciò avrebbe ucciso l’industria cinematografica, nonostante avesse appoggiato il modello di distribuzione per Wonder Woman 1984.

Nolan ha inoltre criticato la WB per non averlo incluso nelle discussioni sul rinvio dell’uscita di Tenet.

Sebbene la key art possa tenere nascosta gran parte del cast, il poster di Oppenheimer rappresenta un primo entusiasmante assaggio del prossimo film di Nolan.

La tempistica del suo rilascio, un anno prima della data di uscita nelle sale, sembra anche indicare che il primo trailer del nuovo film potrebbe essere proprio dietro l’angolo, e potrebbe essere rilasciato come parte del San Diego Comic-Con di questa settimana. Il pubblico dovrà tenere gli occhi aperti per vedere nuove immagini di Oppenheimer prima della data di uscita del 21 luglio 2023.