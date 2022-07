Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Basato sulla tradizione di D&D e su luoghi comuni, il titolo di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves allude ad alcuni personaggi e punti della trama del film.

L’imminente reboot di Dungeons & Dragons ha finalmente reso noto il suo titolo completo, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, che potrebbe suggerire la storia del film. Basati sul popolare gioco di ruolo fantasy, nel corso degli anni sono già stati realizzati tre film di Dungeons & Dragons.

Il primo film, intitolato semplicemente Dungeons & Dragons, è uscito nel 2000. Sebbene sia stato un fiasco al botteghino e abbia ricevuto recensioni negative dalla critica, ha generato due sequel in versione made-for-TV e direct-to-DVD.

Nonostante gli scarsi risultati del franchise sullo schermo, lo sviluppo del nuovo film di Dungeons & Dragons è iniziato già nel 2015, prima che problemi creativi e di produzione, aggravati dalla pandemia di coronavirus, rallentassero i progressi del film.

A causa di questi ritardi, Paramount ha annunciato non molto tempo fa il titolo completo di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Wizards of the Coast, una società di giochi di ruolo, ha tenuto il suo primo evento D&D Direct per promuovere i nuovi giochi e libri di D&D il 21 aprile.

Data di uscita

Durante l’evento, Paramount ha presentato un’infografica sul franchise che ha rivelato il titolo e il logo, la Paramount ha anche annunciato che la prima di Honor Among Thieves è prevista per il 3 marzo 2023, con protagonisti gli attori Chris Pine, Regé-Jean Page e Sophia Lillis.

La trama di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Nonostante queste nuove informazioni, si sa ancora poco della trama di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Tuttavia, il titolo confermato del film offre alcuni indizi sul prossimo reboot. Basandosi sulla precedente tradizione di D&D e sui luoghi comuni della storia, il titolo potrebbe già suggerire alcuni dei personaggi e dei punti della trama.

Considerando il titolo Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, è logico che i personaggi principali del film saranno dei ladri, dalla terza edizione di Dungeons & Dragons, i ladri sono stati chiamati rogue, una delle classi standard di D&D.

Noti per la loro scaltrezza possono essere tutti i personaggi che si affidano alla furbizia e all’astuzia, come spie, pirati e molti criminali. In particolare, la parte del titolo Honor Among Thieves potrebbe riferirsi a due personaggi del film originale di Dungeons & Dragons, Ridley e Snails.

Nel film del 2000, Ridley e Snails erano due ladri che per caso erano stati coinvolti nella ricerca del magico Rod of Savrille, in grado di controllare i Draghi Rossi. Dato il fallimento di Dungeons & Dragons, tuttavia, è più probabile che Honor Among Thieves voglia ricominciare da capo con nuovi personaggi rocamboleschi nel reboot.

Inoltre, il titolo suggerisce che la trama del reboot seguirà un comune filone televisivo. In molte storie, il concetto dell'”onore tra i ladri” si riferisce alla serie di eventi in cui i ladri imparano a fidarsi dei loro compagni e ad anteporre i bisogni degli altri ai propri.

Inizialmente, i ladri possono essere costretti a collaborare con alleati improbabili, pur continuando a concentrarsi sulla propria sopravvivenza. Col tempo, però, imparano a dare valore all’amicizia e alla fine dimostrano la loro lealtà sacrificando se stessi o i loro desideri individuali per aiutare gli altri.

Dungeons & Dragons 2000 includeva questo quando Lumache moriva per salvare Ridley e proteggere la mappa che portava al Rod of Savrille. Allo stesso modo, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves potrebbe presentare questo stesso tema, mostrando lo sviluppo dei personaggi che imparano a fidarsi dei loro nuovi amici.

Sebbene non siano ancora stati rilasciati dettagli sulla storia di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, il nuovo titolo accenna già ai personaggi del reboot e al loro viaggio.

Il trailer di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Non abbiamo nuovi video per il momento, ma pare che a brevissimo arriveranno alcune immagini in anteprima, infatti il 21 luglio ci sarà il Comic-Con di San Diego, un evento attesissimo dopo i due anni di Pandemia.

In quell’occasione Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves sarà il protagonista del primo panel il giorno della manifestazione alle ore 12 del mattino, ora locale, mentre in Italia saranno le 21, la Paramount ha annunciato che mostrerà le prime immagini dell’attesissimo film.