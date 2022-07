Pier Silvio passa alle vie legali per il tradimento, il retroscena è clamoroso

Una vicenda davvero tosta con un retroscena da non credere, Pier Silvio ha comunicato che avrebbe portato la questione in tribunale, ma la smentita è clamorosa.

In casa Mediaset questo è un periodo caldo, siamo ai colpi finali prima di settembre con la nuova programmazione, si stanno scegliendo programmi da confermare e quelli da far saltare, molti personaggi dello spettacolo infatti attendono questo momento con terrore di non vedersi riconfermati con la stagione in entrata.

Abbiamo infatti visto proprio poco tempo fa le diverse vicissitudini passate da Barbara D’Urso che si è vista togliere alcuni programmi, certo la regina del gossip rimarrà sui nostri schermi, ma i suoi programmi sono stati radicalmente ridotti, da quello che è trapelato dall’emittente televisiva.

Inoltre c’è grande aria di cambiamento anche per un’altra regina della televisione, proprio Maria de Filippi potrebbe perdere uno dei suoi programmi di punta per lasciare spazio a nuove leve.

Pare che Queen Mary debba dire addio alla fascia giornaliera di Amici e forse anche alla puntata del sabato, al suo posto è già comparso il nome di Silvia Toffanin, che in casa Mediaset sta spopolando sempre di più. Il suo appuntamento con Verissimo è confermato, oltre alla novità della doppietta del salotto delle indiscrezioni.

Di Mediaset, ha dovuto prendere delle decisioni non facili, ma quello che conta davvero sono gli ascolti e i contratti diventano fondamentali, così alcuni addii si sono trasformati in casi arrivati in tribunale, è proprio il caso di uno dei volti del programma sportivo.

Pier Silvio porta il tribunale il volto noto dello sport

In questo caso non è stato il boss di Mediaset a decidere di lasciare a casa il noto conduttore, ma pare ci sia stato proprio un ‘tradimento’, una situazione contrattuale che pare abbia mandato su tutte le furie Pier Silvio.

Mediaset avrebbe preso dei provvedimenti legali nei confronti del noto conduttore televisivo Pierluigi Pardo per inadempienze agli obblighi contrattuali precedentemente presi, insomma si tratta di una cosa seria.

La questione era che Pierluigi Pardo pareva aver preso degli accordi per far parte del progetto DAZN con l’inizio di settembre, ma questo sarebbe stato in completo contrasto con il suo contratto di esclusività in Mediaset.

Così quando DAZN ha presentato la nuova stagione ed è uscito allo scoperto anche il nome di Pardo, Pier Silvio non ci ha pensato due volte e ha deciso di passare per vie legali, inizialmente ha pubblicato un comunicato stampa dichiarando la decisione di prendere provvedimenti nelle sedi competenti.

Questo soprattutto perché il noto conduttore a inizio luglio aveva preso parte a una riunione operativa con le la redazione sportiva della rete di Berlusconi, ma soltanto qualche giorno dopo era stata data l’altra comunicazione.

In una intervista con Il Foglio però è stato proprio Pardo a difendersi smentendo la versione di Mediaset, lo stesso dichiara “In estate non c’è stato con Mediaset nessun contratto firmato e nemmeno accettato informalmente. Avrei voluto continuare a lavorare anche per DAZN come avevo fatto negli anni precedenti, anche perché si trattava di due progetti diversi, uno la Champions/Coppa Italia, l’altro per la Serie A, senza alcuna conflittualità da una parte e dall’altra”.

Poi prosegue, “Mi aspettavo il via libera da Mediaset, ma non è mai arrivato. Avere comunque due aziende così importanti che ti vogliono è una bella soddisfazione”.