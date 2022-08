Le corna di Cesare Cremonini, ‘è come la morte’ | l’addio della coppia e di nuovo l’amore

Cesare Cremonini ha ritrovato l’amore, ma il nome lo abbiamo già sentito: ecco con chi è stato visto

Cesare Cremonini è di nuovo innamorato. Di chi si tratta questa volta? I fan sono rimasti sconvolti perché la donna al fianco del cantante non è un nome nuovo, ma una vecchia conoscenza che tutti eravamo abituati a vedere insieme a lui.

Il cantante è attualmente in tour e si sta preparando a girare l’Italia in location indoor e a rivedere i suoi fan. A novembre riprenderà da Roma, poi raggiungerà Bologna e infine Milano, toccando le maggiori città d’Italia. I fan sperano in nuove date vista l’alta affluenza ai concerti già programmati, ed è possibile che il cantante programmi nuovi concerti anche fino alla prossima primavera.

Nato a Bologna il 27 marzo 1980, Cesare Cremonini è stato il frontman dei Lunapop coi quali ha segnato la musica italiana di fine anni ’90- inizio 2000. Anche chi non segue la sua carriera da solista conosce l’indimenticabile 50 special, pezzo che tuttora fa ballare e cantare migliaia di italiani. Il gruppo si è sciolto nel 2002 ma Cremonini ha deciso di continuare a lavorare nel mondo della musica, portando a casa tantissimi successi fino a oggi.

Il cantante è molto prolifico e negli anni ha conquistato il cuore di tanti, che ora sono diventati fedeli fan che lo seguono ovunque. Ma i fan sono anche interessati alla sua vita sentimentale, e proprio negli ultimi giorni è stato reso noto che Cremonini abbia trovato di nuovo l’amore. A sconvolgere, però, è il fatto che la nuova fidanzata sia in realtà una vecchia conoscenza.

Cesare Cremonini, un nuovo-vecchio amore

Sembra che il cantante sia stato beccato con una vecchia fiamma, dando adito a voci che lo rivedono insieme a una sua ex. La storia sembra essere ricominciata da poco, e non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dell’uno o dell’altra.

La nuova-vecchia fiamma di Cesare Cremonini è Martina Margaret Maggiore. Il loro amore si era concluso dopo 4 anni insieme, in modo abbastanza burrascoso.

I due infatti avevano smesso di seguirsi su Instagram e la ragazza non era più stata vista ai concerti del cantante. Cremonini non si era espresso in merito, ma Martina lo aveva fatto in maniera non troppo velata, condividendo nelle sue storie Instagram un messaggio molto chiaro: “Le corna sono come le scarpe, tutti nella vita ne hanno almeno un paio“.

Pare infatti che la relazione fosse finita per un tradimento del cantante, che aveva messo la parola “fine” al fidanzamento. Adesso, però, pare che i due si trovino insieme a Maratea, dove l’artista ha preso parte a un evento. Su Instagram non c’è traccia di un nuovo follow da parte dei due, e nessuno ha ancora commentato il ritorno di fiamma. Che Martina abbia perdonato il cantante? Staremo a vedere.