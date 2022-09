Svelato l’amante di Ilary Blasi, parla l’amico della coppia: ‘figuraccia ecco chi è’

Saltano fuori nuovi curiosi retroscena che chiariscono le dinamiche della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Un caro amico della coppia ha rivelato di più sull’identità dell’amante della conduttrice e ora è facile immaginare chi sia. Vediamo insieme cosa è stato detto.

Della vicenda Totti-Blasi non si smetterà di parlare presto, almeno non fin quando Ilary parlerà apertamente ai media per raccontare la sua versione. Finora, infatti, abbiamo sentito solo quella dell’ex marito, Francesco Totti.

Secondo l’opinione comune, Ilary starebbe aspettando di fare l’intervista esclusiva con l’amica Silvia Toffanin, conduttrice del programma Verissimo.

In questa complicata storia, una cosa è chiara: i due non erano soli nella relazione, ma avevano un rapporto costellato di amanti. Ancora non è chiaro chi abbia tradito per primo e – probabilmente – come in ogni separazione la colpa sta nel mezzo.

Nonostante questo, abbiamo la certezza che entrambi i coniugi avessero degli amanti e conducessero una sorta di vita parallela. Noemi Bocchi per Totti e un uomo misterioso per Ilary.

Recentemente sono saltate fuori nuove rivelazioni sulla relazione extraconiugale di Ilary che permettono di disegnare il ritratto del suo amante misterioso. Ecco di chi si tratta.

“Avevano un tacito accordo”

Secondo quanto affermato dall’ex capitano della Roma, Ilary sfruttava il suo tempo lavorativo nel capoluogo lombardo per vedersi con il suo amante.

Nell’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera, Totti ha confessato di aver scoperto il tradimento tramite dei messaggi sul telefono di Ilary. L’ex capitano della Roma racconta di aver mandato giù il boccone amaro per il bene della loro famiglia, fin quando le cose sono definitivamente tracollate.

A parlare e fare chiarezza sulla situazione è Alex Nuccetelli che, ospite a Turchesando – programma condotto da Turchese Baracchi – ha vuotato il sacco e fornito dettagli sull’identità dell’amante di Ilary. Chi è, quindi, l’uomo misterioso?

Secondo quanto raccontato da Alex (in foto) – camico della coppia -, Totti e la Blasi avrebbero avuto un tacito accordo: sembra che entrambi avessero il diritto di frequentare altre persone.

Questo cambierebbe completamente le carte in tavola perché, se così fosse, non si tratterebbe più di tradimenti. Stando alle parole di Alex, i due erano consapevoli e d’accordo nell’avere una vita extraconiugale.

Nuccetelli ha inoltre confessato che l’amante misterioso di Ilary sarebbe un uomo molto importante di Milano, che lei ha avuto modo di frequentare quotidianamente mentre si trovava nel capoluogo lombardo per condurre l’Isola dei famosi. Ora partono le scommesse per indovinare chi sia l’amante della Blasi.