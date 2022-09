Silvia Toffanin, “Leva i soldi a te per darli a me”: pesanti accuse contro Pier Silvio Berlusconi

Verissimo è ricominciato con la conduzione di Silvia Toffanin. Nell’ultima puntata qualcuno ha avanzato delle accuse contro il compagno della conduttrice che hanno lasciato tutti a bocca aperta

Verissimo è ricominciato e Silvia Toffanin è più carica che mai: la conduttrice è pronta a ospitare tanti personaggi nel suo programma che tiene compagnia a migliaia di italiani. In una delle ultime puntate, quella del 25 settembre, un ospite ha “accusato” Pier Silvio Berlusconi di fronte alla conduttrice.

I due sono legati dal 2002 e hanno due figli Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. La coppia è sempre riuscita a mantenere un certo riserbo sulla vita della famiglia, soprattutto per i figli piccoli. Di certo non è facile quando si è una delle conduttrici più amate della televisione e un imprenditore famosissimo.

Di recente i due hanno festeggiato il settimo compleanno della piccola di casa: per l’occasione si sono recati a Portofino, meta molto amata da Pier Silvio, che la considera la sua seconda casa onoraria. La famiglia ha festeggiato presso il ristorante I Gemelli. Al compleanno c’erano vari amici della bambina e dei genitori.

I quattro hanno passato le vacanze in barca, spostandosi tra Francia e Corsica, e ora Silvia e Pier Silvio sono pronti a riprendere i loro impegni: lei come conduttrice di Verissimo e lui al comando degli studi Mediaset.

Silvia Toffanin ha già avuto modo di intervistare diversi VIP, tra i quali Albano Carrisi, Iva Zanicchi, Giulia e Silvia Provvedi (conosciute come “Le Donatella), Federica Pellegrini insieme a Matteo Giunta. Nomi che hanno attirato l’attenzione del pubblico, che ha seguito avidamente le puntate fin dalla prima messa in onda di quest’anno.

Silvia Toffanin, l’ “attacco” a Pier Silvio

La puntata della scorsa domenica 25 settembre ha visto, tra gli altri ospiti, anche il duo comico Pio e Amedeo. I due sono una coppia artistica da molti anni e sono conosciutissimi dagli italiani fin dal loro esordio in tv, nel 2011.

I due erano a Verissimo per parlare del ritorno di Emigratis, il loro programma, in onda prossimamente su Mediaset ogni mercoledì sera. Pio e Amedeo sono conosciuti per le loro frecciatine dalle quali nessuno si salva, in questo caso neanche la Toffanin e il suo compagno.

“Tu ne intervisti tanti del mondo dello spettacolo che dicono ‘lo stress’ ” ha detto il duo. “Noi non facciamo niente, siamo miracolati. La povera gente che lavora, quelli lavorano davvero, lì c’è lo stress”. Amedeo poi ha rincarato la dose: “Mi paga tuo marito. Leva i soldi a te per darli a me, incredibile!” ha detto, ridendo.