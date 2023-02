Il messaggio di Chiara Ferragni che nessuno ha capito | È polemica

Chiara Ferragni ha stupito tutti coi suoi abiti studiati per mandare un preciso messaggio.

Chiara Ferragni è stata sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo: la sua prova alla co-conduzione era attesissima da tutti gli italiani, e alla fine l’influencer ha saputo solcare il palco dell’Ariston, concedendo ai telespettatori un monologo che, dopo diversi giorni dalla fine della kermesse, è ancora sulla bocca di tutti.

L’imprenditrice ha stupito in particolare per gli abiti che ha indossato durante le serate in cui era presente: ognuno di essi rappresentava un tema e un messaggio ben preciso, che l’influencer ha spiegato nel dettaglio sul suo profilo Instagram. Studiati insieme a Fabio Damato e Maria Grazia Chiuri, i vestiti rimarranno di certo nella memoria degli italiani per molti anni.

Abiti elegantissimi e studiati nei minimi dettagli proprio per rimanere impressi e cercare di smuovere la coscienza degli spettatori verso temi importanti. Un modo tutto personale per parlare di temi come cyberbullismo e femminismo.

Chiara Ferragni a Sanremo

L’influencer aveva espresso un po’ di sana paura di fronte all’occasione di salire sul palco dell’Ariston e condurre insieme ad Amadeus e Gianni Morandi una kermesse così importante. Per lei si trattava della prima esperienza in televisione, che tutto sommato è andata molto bene: Chiara Ferragni non può che essere soddisfatta del risultato.

Approfittando di essere di fronte a un pubblico così vasto, l’influencer ha deciso di “vestire” i temi a cui è più legata e affrontarli direttamente in televisione. Un esperimento che ha unito social e piccolo schermo che è riuscito alla perfezione. Uno di questi abiti, blu e oro, è stato quello che ha generato più discussioni e curiosità, ovviamente non sono mancate le polemiche ma forse nessuno lo ha davvero capito. Che cosa voleva raccontare l’influencer con quel vestito?

“Madre guerriera”, il significato dell’abito

È stata la stessa Chiara Ferragni a spiegare il significato dell’abito blu e oro: “La donna e madre guerriera. Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a Daniel Roseberry per questo abito realizzato dalla maison Schiapparelli”.

“La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno“.