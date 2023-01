Antonella Elia “scappa”: allarme rosso a poche ore dal giorno X | Ha rimandato troppe volte

La ben nota showgirl Antonella Elia ha dovuto subire un tradimento da Pietro Delle Piane. Sarà successo veramente? Scopriamolo insieme.

14 marzo 2021: Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati ospiti a Live-Non è la D’Urso, programma condotto da Barbara D’Urso che andava in onda su Canale5 in prima serata. L’argomento chiave del loro invito è stato il presunto tradimento di Delle Piane nei confronti della Elia. La stessa Antonella ha commentato l’accaduto, svelando dettagli del suo carattere che hanno lasciato il pubblico sconvolto.

La Elia e Pietro, dopo aver partecipato a Temptation Island nel 2020, si erano allontanati a causa di diversi litigi accaduti proprio in quel programma. Tuttavia, poco tempo dopo, Antonella e Delle Piane si sono rimessi insieme. Purtroppo, però, è saltata fuori la notizia di un presunto tradimento di lui nei confronti di lei.

La coppia ha deciso di andare a Live-Non è la D’Urso per rispondere alle domande spinose che sarebbero state rivolte loro. In particolare, alle domande pungenti e fastidiose degli sferati, tra i quali Vladimir Luxuria e Rita Dalla Chiesa. La rivelazione della Elia ha scioccato tutti: dal pubblico presente, a quello a casa, dai suoi follower agli ospiti del programma e persino la padrona di casa.

La rivelazione sconvolgente della Elia

Antonella Elia ha confessato che non ha mai gradito gli uomini fedeli perché li ha sempre trovati troppo monotoni e quindi, anche se Pietro Delle Piane la avesse tradita, non ci sarebbe stato nessun problema per lei.

Probabilmente, la coppia si era presa un periodo di pausa proprio per quei litigi avvenuti nel 2020 a Temptation Island. Oppure perché l’uomo continua a promettere alla donna di sposarla ma, alla fine, non lo fa mai? In proposito, abbiamo qualche dichiarazione, sia di Pietro che di un’amica di Antonella.

Il matrimonio sempre rimandato

Nel luglio 2022, Delle Piane ha confessato: “Certo che ci sposeremo presto. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi.” Tuttavia, le sue promesse sono un po’ vacue, perché l’argomento matrimonio viene spesso affrontato dalla coppia senza, però, concludere nulla.

Le dichiarazioni di un’amica

Dagospia ha riportato, sempre nel 2022, alcune affermazione fatte da un’amica di Antonella in merito al suo presunto e non certo matrimonio: “Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore (?), dovrebbe avvenire il prossimo anno.” Una cara amica di Antonella (e colleghe di lavoro) dice, ridendo: “Questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…”