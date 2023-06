News Maria De Filippi ha un segreto: ecco cosa nasconde dopo la morte di Maurizio Costanzo Di Mia Lonigro - 18

Maria De Filippi ha una passione nascosta che la aiuta ad andare avanti dopo il lutto. Vediamo di cosa si tratta.

Non è stato un anno semplice per Maria De Filippi che a fine febbraio ha dovuto affrontare la morte della persona più importante della sua vita: Maurizio Costanzo. I due sono stati sposati per quasi trent’anni ed insieme hanno adottato Gabriele, unico punto di riferimento rimasto per la conduttrice.

In effetti, la coppia ha condiviso davvero tutto dalla famiglia fino al lavoro. Maria e Maurizio hanno rappresentato per anni un duo potentissimo per il piccolo schermo e per Mediaset producendo tanti programmi con la loro casa di distribuzione la Fascino.

Maria De Filippi è tutt’ora la regina della televisione grazie a trasmissioni come Uomini e donne, Amici o C’è posta per te le quali continuano a macinare successi sia in termini di audience che di interazione social.

I suoi show sono decisamente i più seguiti sul web e dai giovani ma hanno la capacità di appassionare anche numerosi adulti. Da poco la conduttrice ha concluso la sua stagione televisiva al top confermandosi davvero la migliore di tutte.

Il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo

Quando la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo è stata diffusa il mondo dell’intrattenimento era letteralmente sotto shock. Le immagini di Maria sofferente ai funerali sono diventati virali e le sue lacrime sono ancora impresse nella mente di tutti. Eppure, la donna dopo poco dal lutto ha deciso di tornare a lavorare proprio perché come da lei stessa dichiarato suo marito avrebbe voluto esattamente questo.

Ed è così che Maria De Filippi è tornata da quella che è la sua famiglia lavorativa ossia la redazione di Uomini e Donne e quella di Amici portando a termine una stagione televisiva da record. Tuttavia, non tutti sanno che Maria ha un segreto celato, una passione nascosta di cui non riesce a farne a meno. Sapete di cosa si tratta?

La passione di Maria De Filippi

Ebbene sì Maria De Filippi nasconde un segreto: la donna, infatti, ha un amore incontrollabile per le caramelle che mastica una dopo l’altra. Rappresentano una valvola di sfogo ma anche una specie di dipendenza. Non è inusuale, infatti, vederla masticare qualcosa durante i suoi programmi: sono proprio le caramelle con l’involucro verde.

Un tronista di Uomini e Donne, Federico, conoscendo questa particolarità della conduttrice le ha regalato un pacco di dolciumi con grande gioia di Maria che ironica ha esclamato “Carino! Per la gioia della mia dentista questo… Ogni volta che vado dal dentista mi rimprovera”.