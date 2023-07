Serie TV Le 8 storie d’amore di Stranger Things che hanno bisogno di una chiusura Di Federico Del Ferraro - 14

Stranger Things ha evoluto i propri personaggi e ha costruito delle relazioni interessanti, ma deve risolverle entro la Stagione 5.

Sebbene Stranger Things sia piena di mostri, dimensioni parallele e complotti globali, il focus della storia sono sempre stati i ragazzi protagonisti ed i rapporti fra di loro. D’altronde l’intera vicenda viene scaturita dalla voglia dei ragazzi di ritrovare il loro amico Will, e dal desiderio di proteggere la nuova amica Undici. I temi di amicizia e amore sono da sempre al centro di Stranger Things.

Nel corso delle stagioni queste dinamiche non sono rimaste sempre le stesse. Abbiamo avuto nuovi personaggi, ne abbiamo persi altri, e le cose si sono evolute. La quinta stagione sarà anche l’ultima e ci auguriamo che riuscirà a chiudere tutti i cerchi lasciati aperti finora. Ecco otto relazioni che Stranger Things 5 deve risolvere prima della sua fine.

Mike e Undici

La prima vera romance della serie è fra il giovanissimo Mike e Undici, quest’ultima appena fuggita dal laboratorio di Hawkins e ricercata in tutta la città. Mike crea un rifugio sicuro per Undici nel suo seminterrato e i due si avvicinano molto, arrivando infine al bacio alla fine della prima stagione.

Da quel momento Mike e Undici hanno sempre fatto coppia fissa, sebbene vivendo svariati alti e bassi. Si lasciano nella Stagione 3 e vivono momenti difficili nella Stagione 4 a causa della distanza che li separa, ma grazie all’intervento di Will riescono a riparare la frattura. Al momento sono uniti, ma la quinta stagione confermerà (o smentirà) se ciò che li unisce è vero amore oppure no.

Jonathan e Nancy

Un altra dinamica nata fin dalla prima stagione, Jonathan e Nancy hanno costruito prima la loro amicizia e poi una relazione sull’indagine congiunta per ritrovare Will e svelare la natura del primo Demogorgone. Il loro culmine è arrivato solo nella seconda stagione però, con un bacio segreto.

La quarta stagione sembra aver consolidato e collaudato la coppia con delle sfide – anche qui entrava in gioco la distanza – ma fra i due non sembra tutto rosa e fiori. Non si percepisce un mood di vero coinvolgimento e queste incertezze verranno di certo spazzate via o rafforzate durante l’ultima stagione, stabilendo il destino di questa storia.

Steve e Nancy

Gli appena citati Nancy e Jonathan formano da sempre uno strano triangolo con Steve, l’originale compagno di Nancy che viene mollato durante la Stagione 2. Steve era uno degli antagonisti originali dello show, un bulletto pieno di sé, ma col tempo è diventato uno dei personaggi preferiti di molti spettatori.

Di questa crescita se ne è accorta anche Nancy stessa durante la quarta stagione: sebbene venga consolidato il rapporto fra la ragazza e Jonathan, Nancy ammette che Steve è molto maturato. Il ragazzo confessa che avrebbe voluto continuare a stare con lei, ma i suoi sogni verranno spezzati dal riformarsi della coppia Nancy-Jonathan. La quinta stagione deve mettere una pietra sopra a questo stallo alla messicana.

Will e Mike

Mike e Will sono stati una coppia di amici fin dal primo episodio dello show: è proprio Mike ad insistere nelle ricerche per il suo migliore amico, e i due condividono un momento molto emozionante durante la Stagione 2. Da quel momento però, la relazione di Mike con Undici si è intromessa spesso fra i due amici.

Ciò che rende tutto ciò ancora più drammatico è l’innamoramento che Will prova nei confronti di Mike, già sospettato da molti spettatori ma reso evidente dalla scena in auto in cui Will lo aiuta a riparare le cose con Undici, allontanando quindi Mike da sé e soffrendo per questo. La quinta stagione dovrà quantomeno aiutare Will a togliersi il peso dal petto e rivelare a Mike i suoi sentimenti.

Robin e Vickie

Una dinamica decisamente meno concreta è quella fra Robin e Vickie. Entrambe studentesse al liceo di Hawkins, Robin si è presa una cotta per Vickie ma l’idea di fare il primo passo la terrorizza, non conoscendo la gli orientamenti sessuali di Vickie. Il suo tentativo, infatti, non è di successo.

Le due condivideranno però un momento, forse non di intimità ma quantomeno di vicinanza, durante la Stagione 4. Non ci sono particolari indizi che questo matrimonio s’ha da fare, ma ci auguriamo che la quinta stagione dia una chiusura adeguata anche alle avventure romantiche di Robin.

Lucas e Max

Max è stata introdotta nella seconda stagione e ci ha messo un po’ per entrare a far parte della banda di amici protagonisti in toto. Lucas e Dustin, coloro che hanno interagito di più con lei, avevano entrambi sviluppato una cotta per Max, ma quest’ultima aveva infine scelto Lucas e i due si erano baciati nel finale di stagione.

La relazione che sembrava rosa e fiori viene ostacolata dalla morte di Billy, fratellastro di Max, al termine della Stagione 3. Incapace di gestire altre relazioni interpersonali Max allontana i suoi amici e Lucas stesso, rompendo con lui. Dopo la sua morte e risurrezione speriamo che Max possa guarire da quei sensi di colpa che sentiva e riallacciare i rapporti con Lucas.

Hopper e Joyce

Questa è la relazione che affonda le radici più a fondo di tutte le altre, nel passato di Hawkins. Hopper e Joyce erano molto legati in gioventù, ma negli anni si sono allontanati. Nella prima stagione assistiamo al loro riavvicinamento a causa della sparizione di Will, ma le cose vengono frenate dalla comparsa di Bob Newby nella vita di Joyce.

Dopo un lungo tira e molla i loro sentimenti esplodono nella terza stagione e i due decidono di andare ad un appuntamento insieme, che non si concretizzerà per l’apparente morte di Hopper. Il tanto atteso bacio arriverà solo quando Joyce lo andrà a salvare in Russia. La stagione cinque dovrà dare un lieto fine a questa turbolenta storia d’amore.

Dustin e Suzie

La relazione invece meno fisica di tutte è quella fra Dustin e Suzie. I due si sono conosciuti in un campo estivo fra la seconda e terza stagione, e l’esistenza di Suzie è stata per molto tempo un dubbio fra gli amici di Dustin e gli spettatori stessi. Suzie esiste, vive a Salt Lake City e i due si tengono in contatto tramite una radio.

La quinta stagione dovrà senza dubbio concludere in maniera soddisfacente questa storia che, nel corso della Stagione 4, è stata rallentata dagli impegni di Dustin ad Hawkins.