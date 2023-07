Serie TV Stranger Things 5 introdurrà una star degli anni ’80 | Un grande errore? Di Federico Del Ferraro - 1

L’ultima stagione di Stranger Things come sempre punta in alto con i personaggi secondari, introducendo Linda Hamilton.

Stranger Things affonda le proprie radici nell’immaginario generale degli anni Ottanta, dalle musiche che passano dai Metallica a Kate Bush, dalle acconciature e i guardaroba, gli elementi tipicamente di quel periodo come Dungeons & Dragons e le varie citazioni sparse qua e là. I Duffer Brothers hanno deciso negli anni di potenziare questo aspetto nostalgico della serie tramite il casting, inserendo a rotazione degli attori simbolo di quel decennio cinematografico.

Nel corso delle stagioni abbiamo visto quindi Matthew Modine (Full Metal Jacket) come il dottor Martin Brenner, Sean Astin (I Goonies) come Bob Newby, Paul Reiser (Aliens – Scontro finale) come Sam Owens, Robert Englund (Nightmare) come Victor Creel e, ovviamente, Winona Ryder (Beetlejuice – Spiritello porcello) come la protagonista Joyce Byers. La quinta ed ultima stagione vuole fare il colpaccio ed introdurrà un’attrice davvero iconica per gli anni Ottanta: parliamo della star di Terminator, Linda Hamilton.

Perché introdurre Linda Hamilton è un rischio

Linda Hamilton è diventata famosa a livello globale con il capolavoro action del 1984 firmato da James Cameron, Terminator. Nel film Hamilton interpreta la protagonista Sarah Connor, futura madre di colui che salverà la Terra dagli androidi, e che dovrà affrontare il cyborg viaggiatore del tempo venuto nel passato per ucciderla prima che possa dare alla luce John. Sarah Connor non è solo la protagonista di un film ed un franchise leggendario, ma è anche una figura importante per la rappresentazione femminile sul grande schermo, una delle cosiddette final girl che spopolavano negli anni Ottanta.

L’introduzione di una figura che trasuda così tanto anni Ottanta è sicuramente uno dei richiami nostalgici a cui Stranger Things ci ha abituati, ma corre il rischio di non funzionare così bene. Il motivo è semplice: è l’ultima stagione, e la serie deve provvedere a chiudere in maniera soddisfacente gli archi narrativi dei personaggi principali e quello generale del Sottosopra, avendo meno tempo per sviluppare personaggi nuovi di zecca.

Il personaggio di Hamilton avrà una parte limitata

L’ovvio risultato è che Linda Hamilton avrà una parte non così tanto ingombrante in Stranger Things, in modo da mantenere un ruolo che non si riduca ad un cameo, ma che allo stesso tempo non vada a disturbare la chiusura dei personaggi principali e della narrazione dello show. Questo va a braccetto con quanto dichiarato dai Duffer Brothers riguardo la quinta stagione: i due creatori hanno affermato che il finale non si concentrerà su nuovi personaggi, bensì avrà il focus su quelli che già conosciamo.

La quinta stagione di Stranger Things è prevista fra il 2024 ed il 2025, con le riprese iniziate proprio fra gli scorsi maggio e giugno. In questo finale vedremo lo scontro definitivo fra le forze di Hawkins ed i mostri del Sottosopra guidati da Vecna.