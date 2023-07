Serie TV Luca Argentero: ecco come Doc influenza la sua vita | L’incredibile aneddoto personale Di Ambra Ferri - 14

Luca Argentero rivela un retroscena inedito su come si è trasformata la sua vita privata dopo aver preso parte a Doc.

Nella serie tv Rai Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero interpreta il dottor Andrea Fanti, un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Vestire i suoi panni, però, ha avuto conseguenze decisamente inaspettate anche nella sua sfera più privata.

Luca Argentero si è lasciato andare confessando come la sua vita sia cambiata radicalmente da quando ha ottenuto la parte nella serie tv firmata Rai. L’incredibile rivelazione lascia tutti di stucco, era inimmaginabile che interpretare un personaggio potesse avere questo tipo di risvolti sulla propria quotidianità.

Doc – Nelle tue mani si rifà a una storia vera e molto particolare: ripercorre le vicende biografiche di Pierdante Piccioni, primario rimasto senza memoria in seguito ad un incedente stradale che l’ha portato al coma. Ad oggi è una delle serie Rai più amate e seguite di sempre, che ha riportato l’attore sull’onda del successo.

Luca Argentero e l’identificazione con il dottor Fanti

In una delle ultime interviste, Luca Argentero ha rivelato un retroscena inedito su Doc, in cui interpreta il protagonista, il dottor Andrea Fanti. Come capita a moltissimi attori, calarsi nei panni di un personaggio – soprattutto se realmente esistito – può portare cambiamenti anche nella propria vita personale al di fuori del lavoro. Alcuni lavori sono talmente totalizzanti da non abbandonarci mai, nemmeno quando terminiamo il turno.

Molti oggi riconoscono Luca Argentero come il dottor Fanti, e non il contrario. Non è la prima volta che un attore viene associato al proprio personaggio, perdendo, in parte, la propria identità.

Il racconto dell’aneddoto personale

In una recente intervista, Argentero ha raccontato: “Eravamo in sala parto, nel momento clou, in sala si sente ‘Doc’, io mi stavo alzando perché davvero pensavo fosse riferito a me”. Un aneddoto personale e curioso che dimostra quanto certi tipi di lavoro abbiano la capacità di inglobarci, facendoci perdere il senso delle cose, persino del nostro essere.

“Il dottor Fanti fa ormai parte di me”, ribadisce Luca Argentero. L’episodio raccontato risale alla recente nascita della sua seconda figlia, avuta insieme a Myriam Catania. “Le persone mi chiedono anche delle cose, ma per rispetto nei confronti di chi fa la professione non rispondo, anche se magari sono lì per dire qualcosa”, ha continuato. Le sue parole testimoniano ancora una volta che oggi molti italiani identificano Luca Argentero nella figura di un vero dottore, dimenticando che è solo un bravissimo attore che recita un copione di successo.