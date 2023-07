Serie TV Sex Education 4: come finirà la storia tra Otis e Maeve? Di Marina Londei - 9

Netflix ha rilasciato il trailer della quarta e ultima stagione di Sex Education, attesa da migliaia di fan.

I fan di Sex Education possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Netflix ha rilasciato il primo trailer della quarta stagione, prevista per il prossimo 21 settembre. Tanto l’entusiasmo quanta la malinconia: la prossima sarà l’ultima stagione dello show.

Nella terza stagione abbiamo assistito a un arricchimento non solo del cast, ma anche della trama dello show con nuove tematiche e una maggior inclusività. Il finale della scorsa stagione ci aveva lasciati con dubbi e domande che dovranno trovare una risposta obbligatoriamente nei prossimi episodi.

Gli studenti sfollati di Moordale dovranno cercare un altro modo per finire gli studi dopo aver scoperto che la scuola chiuderà. Il trailer ha rivelato numerosi momenti che presumibilmente vedremo nei primi episodi della prossima stagione, ma è difficile prevedere cosa accadrà.

Anche Otis ed Eric dovranno affrontare la chiusura della Moordale e soprattutto cercare di integrarsi nella nuova scuola. Non è detta però l’ultima parola: chissà che l’istituto, per merito di qualche benefattore, non riesca a riaprire e accogliere nuovi studenti.

Sex Education 4: Maeve e Otis

Il trailer offre numerosi scorci anche sul rapporto tra Maeve e Otis che, dopo il bacio della terza stagione, diventerà senza dubbio il tema principale della prossima stagione. Maeve ha iniziato il suo programma di studio a New York, ma siamo certi che la distanza non fermerà i due, anche perché ci sono ancora molti aspetti da chiarire.

Per la gioia dei fan, finalmente protagonista sarà l’attesa storia d’amore tra i due protagonisti. Sin dalla prima stagione era chiaro che Sex Education stesse preparando il pubblico alla loro relazione, ma ora che sono lontani è difficile prevedere come proseguiranno le cose. Se è certo che i due si riuniranno, il vero punto interrogativo riguarda il quando.

Cosa aspettarsi dalla prossima stagione

Emma Mackey, l’attrice che veste i panni di Maeve, ha affermato più volte che avrà un ruolo piuttosto marginale nella prossima serie. È molto probabile che il suo personaggio si interfacci con Otis solo negli ultimi episodi della serie e non prima. Da una parte i fan hanno paura che il loro riavvicinamento possa essere troppo “affrettato”, ma dall’altra non vorrebbero altro che vederli finalmente insieme.

Tra le altre domande a cui Netflix dovrà rispondere c’è anche la questione della paternità: chi è il vero padre di Joy? Se Jean era convinta che fosse Jacob, a giudicare dalla reazione della donna dopo aver ricevuto i risultati le cose non stanno proprio così. Netflix assicura che la prossima stagione sarà “ricca di amore, risate, lacrime, amicizie, nuove (e vecchie) relazioni”. Non ci resta che aspettare settembre per scoprire cosa ci attende.