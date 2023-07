Serie TV Yellowstone è l’erede de La casa nella prateria: fra i due un nesso inaspettato Di Federico Del Ferraro - 17

La serie neo-Western Yellowstone e La casa nella prateria sono connessi da un dettaglio che in pochi conoscono.

Taylor Sheridan ci ha portato più di un progetto neo-Western, esplorando il genere ampiamente fra cinema e televisione. Uno dei suoi prodotti più riusciti – o comunque più diffusi – è Yellowstone, la serie con Kevin Costner nel ruolo del protagonista John Dutton, un rancher del Montana alle prese con costruttori a caccia di terreni, una riserva indiana e l’adiacente parco nazionale dello Yellowstone. La serie Paramount è particolarmente di successo negli Stati Uniti, dove i valori del genere western riescono sempre a fare breccia in milioni di spettatori.

Prima di Yellowstone, molto prima, possiamo rintracciare un altro show dall’ambientazione simil-western che ha dominato sulle TV degli americani per un decennio: parliamo de La casa nella prateria. La serie, adattata dai romanzi di Laura Ingalls Wilder ed ambientata nel Minnesota, seguiva la piccola fattoria della famiglia Ingalls e puntava a trasmettere valori umani basati sulla semplicità e su uno stile di vita americano puro. Ebbene, Yellowstone e La casa nella prateria sono connessi da più che il solo genere.

La parentela fra Jennifer Landon e Michael Landon

Il nome Landon potrebbe non dirvi nulla, ma è una famiglia che affonda le sue radici nel mondo dello show business statunitense. Michael Landon nasce da un attore di cinema e teatro ed una ballerina e a un certo punto della sua vita decide di gettarsi anch’esso sulla recitazione: diventerà uno degli attori più famosi ed iconici degli Stati Uniti per un periodo enorme che va dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. Fu prima personaggio principale sul set del western Bonanza – dove ha interpretato Little Joe per ben 427 episodi – ed è passato poi a La casa nella prateria.

Michael Landon ha avuto otto figli, quattro dei quali hanno proseguito la tradizione di famiglia nelle arti performative. Leslie Landon è apparsa in vari show negli anni Ottanta, Michael Landon Jr. è diventato regista e produttore, Cristopher Landon ha firmato le sceneggiature della serie Paranormal Activity e la regia di Freaky, infine Jennifer Landon è anch’essa un’attrice che ha preso parte, fra gli altri, proprio a Yellowstone.

La dinastia Landon è ancora legata al western

Jennifer Landon ha debuttato grazie al padre ma non in La casa nella prateria come molti dei suoi fratellastri o sorellastre, bensì nei due successivi lavori di Michael, Highway to Heaven e Us. Tornata sugli schermi negli anni Duemila, ha partecipato a vari show come Così gira il mondo e Febbre d’amore prima di unirsi al cast di Yellowstone nel 2020. Il suo personaggio, la bracciante Teeter, è stata ricorrente per le Stagioni 3 e 4, diventando poi fissa nella quinta.

Tramite di Jennifer, la famiglia Landon rimane legata al genere che ne ha portato il nome in tutte le case americane ed oltre, e chissà che il reboot di La casa nella prateria annunciato da Paramount tre anni fa non finisca per coinvolgere Jen stessa.