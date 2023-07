Serie TV Un posto al sole: Rossella in guai grassi, colpi di scena in arrivo | Anticipazioni 17-21 luglio Di Marina Drai - 10

Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole? Ecco cosa accadrà nella settimana dal 17 al 21 luglio.

Un posto al sole non delude mai in quanto a colpi di scena: durante ogni stagione c’è sempre qualche personaggio che riesce a stupirci, in positivo o negativo, e le trame si fanno sempre più complesse.

Ormai la soap è diventata la più longeva tra quelle prodotte in Italia e conta ben 27 stagioni. La prima è andata in onda il 21 ottobre 1996. Nel corso degli anni la soap ha conquistato milioni di italiani e ha affrontato molti temi, alcuni anche piuttosto delicati, sempre calandoli nel contesto sociale e politico degli anni nei quali andava in onda.

I colpi di scena non mancano mai nella soap e ogni volta il pubblico si stupisce di come i creatori della serie riescano a stupirli senza mai perdere in qualità. Le vicende di Palazzo Palladini continuano ad appassionare gli italiani e, una volta cominciata, è impossibile staccare gli occhi dalle vicende di Un posto al sole.

Oggi tra i personaggi principali troviamo Roberto Ferri, Marina Giordano, Silvia Graziani, Michele Saviani, Niko Poggi e le gemelle Micaela e Manuela Cirillo. Ci sono poi Alberto Palladini, Viola Bruni, e personaggi storici come Raffaele Giordano, Renato Poggi e Guido Del Bue.

Un posto al sole: cosa accadrà a Rossella?

Rossella sarà una delle principali protagoniste delle prossime puntate di Un posto al sole. Stando alle anticipazioni Rai, la dottoressa dovrà affrontare una situazione molto difficile, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Il triangolo amoroso tra lei, Riccardo e Nunzio potrebbe causare non pochi problemi in ospedale.

Difficile mantenere la calma dopo il bacio con Nunzio: i due si sono lasciati andare a un momento di passione, ma ora Rossella deve gestirne le conseguenze. I rapporti con Riccardo erano difficili già da prima, e ora la dottoressa si trova in una situazione ancora più complicata. Come ne uscirà?

Le vicende di Lara

Ancora colpi di scena nelle puntate dal 17 al 21 luglio, e riguarderanno Lara: la donna potrebbe vedersi costretta ad affrontare la verità dopo aver preso in giro e umiliato il suo ex compagno Roberto. Dietro tutto questo pare che ci sia Marina Giordano, ormai decisa a scoprire la verità.

Marina, ormai maga degli intrighi di Palazzo Palladini, potrebbe riuscire a mettere alle strette la sua acerrima nemica, scoprendo cosa nasconde il rapporto tra Lara e Ida. L’obiettivo della donna è far aprire gli occhi a Roberto, ingannato ormai per troppo tempo. Se riuscisse nel suo scopo, Roberto potrebbe scoprire che Lara non è la vera mamma del bambino, e allo stesso modo Roberto non è il padre.