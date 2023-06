Serie TV Special Ops: Lioness si presenta con un trailer ed un cast eccezionale | Trailer Di Federico Del Ferraro - 12

Dal creatore di Yellowstone, la nuova serie Paramount offre uno sguardo dentro uno dei programmi di spionaggio più pericolosi.

Come ottenere intelligence ed informazioni sicure su pericolose cellule terroristiche? La domanda se l’è posta l’esercito americano quando ha creato il programma “Lioness”, che punta a inserire spie nelle immediate vicinanze dei propri bersagli con lo scopo di guadagnare l’amicizia delle loro mogli e figlie. Da queste premesse Taylor Sheridan ha creato Special Ops: Lioness, una nuova serie Paramount+ che debutterà questa estate.

Sheridan è un attore e sceneggiatore candidato all’Oscar per la scrittura di Hell or High Water, anche creatore delle serie Yellowstone (e dei suoi due prequel 1883 e 1923), Mayor of Kingstown e Tulsa King. Tipicamente specializzato nei generi neo-Western e crime, qui Sheridan offre un prodotto del tutto diverso cimentandosi nello spy thriller. Paramount ha rilasciato il trailer di Special Ops: Lioness nel quale vediamo sia la vicenda principale che i membri del cast, vero punto di forza di questa serie.

Il programma militare “Lioness”

“Lioness” è un vero programma militare che prevede l’introduzione di spie americane nelle cerchie ristrette di bersagli selezionati con il fine di raccogliere intelligence. Le suddette lioness riescono nel loro obiettivo passando per le mogli e le figlie dei bersagli, diventandone amiche e legandosi a loro. Nella serie vediamo proprio questo: un militare, Cruz, viene arruolata per una missione di spionaggio, diventando una “Lioness”.

Tutto prende una brutta piega quando il governo non è più in grado di garantire la sua sicurezza o il suo rientro, e si crea uno scontro fra chi vuole annullare la missione – condannando Cruz – e chi si batte invece per proteggerla. Nel frattempo Cruz dovrà sopravvivere in un ambiente a lei ostile, in cui un minimo errore potrebbe significare la fine della sua copertura e la morte. La posta in palio si alza precipitosamente ed il trailer riesce a trasmettere tutta questa carica nervosa.

Il cast eccezionale conta diversi premi Oscar

Taylor Sheridan è bravo ad assemblare dei cast davvero di livello, e Special Ops: Lioness non è da meno. La coppia protagonista sarà composta da Zoe Saldaña (Avatar, Guardiani della Galassia) nel ruolo di Joe e Laysla De Oliveira (Locke & Key) nel ruolo della spia infiltrata Cruz. Ma è nelle sale di comando che il livello si alza esponenzialmente: i due ufficiali che guidano il programma Lioness sono Morgan Freeman e Nicole Kidman, che interpretano i funzionari Edwin Mullins e Kaitlyn Meade. Ad affiancarli troviamo anche Michael Kelly (House of Cards) nel ruolo del funzionario Byron Westfield.

A completare il cast ci sono Dave Annable (Brothers & Sisters – Segreti di famiglia), Jill Wagner (Teen Wolf), LaMonica Garrett (Designated Survivor), James Jordan (Quelli che mi vogliono morto) e Sam Asghari (Black Monday).

Special Ops: Lioness arriverà in streaming su Paramount+ il 23 luglio 2023.