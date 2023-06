Serie TV Il problema dei 3 corpi: l’epico sci-fi dai creatori de Il Trono di Spade | Il trailer Di Federico Del Ferraro - 9

Dal Tudum Festival arriva un trailer nuovo di zecca che ci presenta Il problema dei 3 corpi, una nuova serie sci-fi.

Sta per tornare nel panorama televisivo un duo che ha fatto la storia del medium: si tratta di David Benioff e D. B. Weiss, gli ideatori e showrunner de Il Trono di Spade. Chi non conosce ormai Il Trono di Spade, che grazie al duo comunemente chiamato D&D è passato dall’essere una importante sega letteraria fantasy ad un fenomeno mondiale di fatto ancora in corso, basta vedere House of the Dragon o la trepidante (e ormai quasi insperata) attesa per il prossimo capitolo della serie cartacea.

Tutti sanno anche che con Il Trono di Spade non è andata a finire molto bene, quindi perché quando vediamo il trailer de Il problema dei 3 corpi dovremmo cadere vittima dell’entusiasmo? Le ragioni ci sono eccome, e quelli che hanno letto i romanzi originali dello scrittore cinese Liu Cixin probabilmente lo sanno: la saga mischia fantascienza, distopia, alterazioni temporali, indagini da thriller e personaggi fantastici per un risultato unico nel suo genere.

Il problema dei 3 corpi: cosa vediamo nel trailer

La trama generale del primo libro della saga, intitolato Memoria del passato della Terra, vede un fisico di nome Wang Miao infiltrarsi in un gruppo scientifico nel quale si sono verificati strani suicidi, gruppo dove farà la conoscenza di Ye Wenjie, astrofisica che ha perso il padre durante la Rivoluzione culturale cinese. A questa indagine si aggiungono dei fenomeni temporali e cosmici che porteranno i due ad entrare in contatto con forze ben al di sopra di loro (in tutti i sensi).

Il trailer restituisce questo senso di oppressione e magnificenza insieme. Nei quasi due minuti di video vediamo vecchie attrezzature di comunicazione radar, fenomeni alieni sconosciuti, spadaccini letali e scenari storici ma con elementi fantascientifici all’interno. Un vero viaggio narrativo dentro un genere che, se ben gestito, è garanzia di meraviglia.

Il cast de Il problema dei 3 corpi

Il cast per questo gioiellino targato Netflix comprende Rosalind Chao (Star Trek: The Next Generation) come Ye Wenjie, Jovan Adepo (Babylon) come Saul Durand, Benedict Wong (Spider-Man: No Way Home) come Da Shi, Eiza González (Baby Driver – Il genio della fuga) come Auggie Salazar, Ben Schnetzer (La mia vita con John F. Donovan) come Mike Evans e Alex Sharp (Il processo ai Chicago 7) come Will Downing. A loro si uniscono inoltre tre nomi che torneranno a collaborare con Benioff e Weiss dopo Il Trono di Spade: essi sono John Bradley, Liam Cunningham e Jonathan Pryce, che nella serie fantasy interpretavano rispettivamente Sam Tarly, Ser Davos e l’Alto Passero.

Il problema dei 3 corpi arriverà in streaming su Netflix a gennaio 2024. Sebbene il mondo abbia delle riserve verso Benioff e Weiss (che qui saranno affiancati da Alexander Woo, già sceneggiatore di True Blood), c’è da dire che il loro lavoro su Il Trono di Spade è stato quantomeno eccellente fintanto che avevano a disposizione del materiale di partenza da adattare. Dato che la saga di Liu Cixin è una trilogia completa, non si corre il rischio che gli showrunner dovranno creare del materiale inedito su una storia già piuttosto complessa.