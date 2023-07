Serie TV L’estate nei tuoi occhi 2: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora Di Diandra Migliorucci - 4

Inizia la stagione estiva e Belly è pronta per tornare a Cousins Beach per trascorrerla in compagnia dei suoi amici.

L’estate nei tuoi occhi è una serie televisiva statunitense sbarcata per la prima volta sulla piattaforma streaming di Prime Video il 17 giugno 2022. Questa fiction è basata sui romanzi scritti da Jenny Han e nella prima stagione la protagonista, Belly (Lola Tung), si butta a capofitto nell’amore, scoprendo anche sé stessa.

Data di uscita: la seconda stagione de L’estate nei tuoi occhi uscirà dal prossimo 14 luglio. Sarà un’uscita suddivisa in più parti e, infatti, i primi tre episodi saranno disponibili da venerdì 14 luglio, mentre tutti gli altri usciranno intervallati tra il 21 luglio e 18 agosto.

A differenza della prima stagione, gli episodi della seconda usciranno a distanza di una settimana ciascuno, tranne i primi tre che escono in blocco il prossimo 14 luglio. La seconda stagione de L’estate nei tuoi occhi è basata sul secondo libro scritto da Han ed intitolato Non è estate senza te.

Questa seconda stagione racconterà di come l’estate di Belly non sarà esattamente come si aspettava la ragazza. Infatti, Belly si ritroverà in un triangolo amoroso formato dai fratelli Conrad e Jeremiah, entrambi innamorati di lei, e scoprirà che Susannah (la migliore amica di sua madre) ha di nuovo il cancro. Qualcuno mette a rischio il futuro della casa di Susannah e Belly deve fare il possibile per risolvere l’inghippo (oltre decidere quale dei due fratelli amare).

Trailer e cast de L’estate nei tuoi occhi 2

Abbiamo diversi teaser trailer per questa nuova stagione de L’estate nei tuoi occhi. Il primo di tutti è uscito lo scorso 8 giugno e mostra come, in un anno, gli eventi della vita di Belly siano diventati più aggrovigliati. Il 30 giugno scorso è uscito il secondo teaser trailer de L’estate nei tuoi occhi 2 ed è diventato il trailer ufficiale poco prima dell’uscita dei primi tre episodi.

Inoltre, lo scorso 3 luglio è uscita una piccola clip dedicata solo a Belly e Conrad che mostra come i due discutano sui sentimenti di lei. Per quanto riguarda il cast, la maggior parte degli attori della prima stagione sono stati riconfermati. Infatti, abbiamo Lola Tung nel ruolo di Belly, Gavin Casalegno e Christopher Briney nei rispettivi ruoli di Jeremiah e Conrad Fisher, Jackie Chung è Laurel (la mamma di Belly) e Rachel Blanchard nel ruolo della mamma dei Fisher, Susannah.

Le colonne sonore e i produttori

A parte per la storia, la prima stagione de L’estate nei tuoi occhi ha avuto un enorme successo anche grazie alle musiche di Taylor Swift utilizzate come colonna sonora della serie tv. Anche se non è stato ancora confermato il ritorno delle musiche della Swift per la seconda serie, la cantante ha annunciato che l’album verrà registrato di nuovo il prossimo 7 luglio, ovvero una settimana prima dell’uscita dei primi tre episodi. Coincidenze? Forse no.

Jenny Han e Gabrielle Stanton (nota per la serie tv The Flash) hanno sviluppato L’estate nei tuoi occhi e sono state le produttrici della prima stagione. Tuttavia, la seconda stagione verrà diretta da Han coadiuvata da Sarah Kucserka che prenderà il posto della Stanton. Entrambe sono anche produttrici esecutive assieme a Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee.