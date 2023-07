Serie TV Non ho mai…, ci sarà uno spin-off della serie tv Netflix? Ecco tutto quello che sappiamo Di Diandra Migliorucci - 11

Questa fortunata fiction ha visto la sua fine con la quarta stagione uscita il mese scorso, ma nessuno esclude uno spin-off.

Lo scorso 8 giugno è sbarcata sulla piattaforma streaming Netflix la quarta ed ultima stagione della serie televisiva Non ho mai… (Never Have I Ever, titolo originale). Questa serie tv statunitense è stata ideata e creata da Mindy Kaling e Lang Fisher e vede come protagonisti degli adolescenti pronti per il college.

La quarta ed ultima stagione vede Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) e i suoi amici intenti ad iscriversi al college, a partecipare al ballo scolastico di fine anno, ad avere i primi fidanzanti ed altre cose prettamente adolescenziali.

Questa serie tv ha riscosso molto successo e dopo quattro anni di messa in onda, i fan non vorrebbero mai che finisse. Ma questa è certamente l’ultima stagione. Tuttavia, non è stata del tutto esclusa la possibilità di uno spin-off.

La protagonista della serie è Devi, una liceale indo-americana che vive la sua vita tipicamente adolescenziale, tra amici, scuola, famiglia e ragazzi. Il tutto condito da una nota amara a causa della morte prematura del padre.

Non ho mai… è finito, ma potrebbe arrivare uno spin-off

Nonostante il finale della quarta stagione concluda perfettamente l’intera serie, senza lasciare nulla in sospeso e risolvendo tutti i dubbi e le domande dei fan, nessuno esclude la possibilità di ideare anche uno spin-off.

Mindy Kaling ha dichiarato: “Sfortunatamente, i giovani crescono e non si può rimanere diciassettenni per sempre. Sono molto soddisfatta di come è finita la storia e di come i protagonisti sono diventati grandi”. Ma, per quanto riguarda un possibile spin-off, Mindy non è apparsa per nulla restia.

La speranza data dalle parole di Mindy Kaling

Quando le è stato chiesto se avesse considerato l’idea di girare uno spin-off della serie Non ho mai…, la Kaling ha così risposto: “Prenderei seriamente in considerazione la cosa, se mi venisse chiesto. In realtà, non ho mai pensato ad uno spin-off. È un’idea curiosa ed interessante, ma non ci ho mai pensato veramente”.

Alla domanda riguardo al personaggio sul quale incentrerebbe lo spin-off, Mindy ha deciso Trent (Benjamin Norris), affermando: “Ad essere sincera, lui mi diverte molto. Mi fa ridere da matti e sarebbe buffo vedere la sua routine per sistemarsi i capelli ogni mattina. Sicuramente, guarderei quella serie. E di sicuro mi piacerebbe molto idearla”. Dunque, è possibile uno spin-off di Non ho mai…