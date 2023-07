Serie TV Beef – Lo scontro: la serie Netflix avrà una Stagione 2? Lo svela il creatore Di Federico Del Ferraro - 11

Lo scontro è stato uno dei successi di critica più grandi del 2023 di Netflix, ma ancora non ci sono notizie sul suo eventuale proseguimento.

Il successo strepitoso de Lo scontro forse sarebbe potuto essere predetto. Questo perché Lo scontro arriva da una casa di produzione che negli ultimi anni ha dimostrato di voler fare cinema e televisione come cinema e televisione comandano. Parliamo ovviamente della A24, fondata nel 2012 e che curiosamente prende il nome da una autostrada italiana, proprio la A24 Roma-Teramo. Negli ultimi anni questa casa di produzione si è imposta sul pubblico, sulla critica e alle premiazioni con dei film straordinari.

La tripletta di film firmati Ari Aster trovano origine nella A24, così come i primi due sforzi di Robert Eggers e l’ultimo grande film di Darren Aronofsky, The Whale. La serie Netflix è stata creata da Lee Sung Jin e segue le vicende di due sfortunati coinvolti in un incidente stradale, Danny ed Amy, e del loro “beef”, che in inglese indica per l’appunto una faida, uno scontro. Distribuita ad aprile, la serie ha ottenuto un rating altissimo su Rotten Tomatoes, sfiorando il 100%, ma del suo futuro non sappiamo ancora nulla.

Lo scontro nasce come mini-serie

Una qualsiasi serie che radunasse un successo così impattante verrebbe immediatamente rinnovata da Netflix, ma per Lo scontro non è stato così in quanto questa nasce come mini-serie. Lo showrunner Jin ha dichiarato di aver presentato il progetto a Netflix proprio come una serie limitata, e che quindi la storia di Danny ed Amy si sarebbe aperta e chiusa entro una singola stagione – così come è stato.

Nonostante questo, non sono di certo pochi i casi di mini-serie trasformate in serie regolari dopo un grande successo. È accaduto alle due opere di Ryan Murphy, Monster e The Watcher, ma anche a Big Little Lies, Good Omens o Your Honor; Netflix non avrebbe quindi problemi a convertire anche Lo scontro, ma a tre mesi dalla sua uscita non è seguito alcun aggiornamento.

Lee Sung Jin ha idee per almeno tre stagioni

Jin ha dichiarato a Rolling Stone di aver mappato tre stagioni, e di aver molte idee sul futuro di Danny ed Amy. “Volevo che avesse un senso di conclusione, ma ho molte idee per continuare la storia. Credo che dovremmo ottenere una Stagione 2″, ha detto lo showrunner. “Ho una grande idea generale che non posso rivelare ancora, ma nella mia testa ho mappato tre stagioni”. Questo nonostante Jin stesso avesse rivelato che il pitch di Lo scontro si basava sul suo essere autoconclusiva.

Anche uno degli attori della serie, Joseph Lee (interprete di George Nakai), sembra interessato a portare avanti la storia. Dopo aver parlato con Esquire riguardo il suo personaggio, Lee ha dichiarato che per il futuro dovremmo “aspettare e vedere”. Che Lo scontro continuerà con Danny ed Amy ancora protagonisti, o che seguirà un altro tipo di “beef”, ci auguriamo di vedere di più di questa serie dal feel davvero unico.