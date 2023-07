Serie TV 10 serie tv da guardare assolutamente dopo la fine di Succession | Capolavori Di Marina Londei - 9

Dopo Succession non sapete più che cosa guardare? Ecco 10 show che possono aiutarvi a superare il finale della serie tv HBO.

Anche Succession è giunta al termine, lasciando migliaia di fan “orfani” della loro serie preferita. La serie, prodotta da HBO, è stata uno dei maggiori successi dell’emittente, rendendo digeribili complicate dinamiche famigliari e imprenditoriali anche al grande pubblico.

Jesse Armstrong, il creatore della serie, ha deciso di mettere la parola “Fine” alla serie proprio quando aveva raggiunto il suo picco di popolarità, optando per concludere la storia della famiglia Roy nel modo che riteneva più adatto, anche se HBO avrebbe potuto continuare per almeno un’altra stagione visto il successo del prodotto.

Adesso, però, c’è un problema: quale serie potrebbe essere all’altezza di Succession e dei suoi intrecci di trama? Uno show simile, anche se non per ambientazione, potrebbe essere Game of Thrones, anch’esso ricco di temi politici e di personaggi ossessionati con la ricerca del potere. La serie non ha di certo bisogno di presentazioni; se non l’avete già vista, perché non provate a darle una chance?

Anche Yellowstone è uno dei titoli che più si avvicinano alle dinamiche di famiglia, corruzione e potere che abbiamo visto in Succession. Conclusa nel 2023, Yellowstone racconta di John Dutton, proprietario di un ranch che lotta contro i costruttori, una riserva indiana e i politici corrotti per mantenere la stabilità della famiglia e dei suoi possedimenti.

Serie tv da vedere dopo Succession

Arrested Development non tratta gli stessi temi di Succession, anche se protagonista è una famiglia benestante ma disfunzionale. Nella lista finisce anche Peep Show, serie tv creata da Jesse Armstrong ma con un tono molto diverso da Succession. Se siete fan del produttore non potete perdervela.

Tra le serie che ci sentiamo di consigliarvi c’è anche Industry, ricca, come Succession, di personaggi complessi, segreti e tradimenti, il tutto immerso in un ambiente aziendale di alto profilo. Similmente, anche Business può essere un ottimo show da gustare per via delle ambizioni dei personaggi e della loro ricerca continua di potere.

I migliori show degli ultimi anni

Nella lista finisce anche The Righteous Gemstones, una commedia di HBO che condivide alcune caratteristiche con il lato comico e satirico di Succession. Lo show ruota attorno a una famiglia disfunzionale che sono i figli del padre, il fondatore di una chiesa televangelica di enorme successo. Segnaliamo poi Bloodline, una serie che tratta di tragedia familiare e competizione, anche se si concentra maggiormente sulle relazioni intime tra i membri della famiglia principale rispetto a Succession.

Non può mancare House of Cards, dai toni simili a Succession nel rappresentare l’élite fatta di persone potenti e ingannevoli. Sia Succession che House of Cards raccontano di uomini spietati aggrappati ai loro “troni”. Infine c’è Mad Men, uno show ambientato nel mondo aziendale della pubblicità negli anni ’60. Sebbene il tono di Mad Men differisca notevolmente da Succession, le due serie sono accomunate da una scrittura magistrale dei dialoghi dei personaggi e una trama coinvolgente.