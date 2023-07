Serie TV Suicide Squad ISEKAI: in arrivo la serie anime di Suicide Squad | TRAILER Di Daniela Vindigni - 11

Da una caotica Gotham City, Joker e Harley Quinn si preparano ad entrare in un nuovo regno fantasy, con la nuova serie Suicide Squad: ISEKAI.

“I mondi più folli si scontrano in un fantasy epico e violento con la più forte line-up di creatori!” nella nuova serie della Warner Bros. Japan nata in collaborazione con la DC Comics e con WIT Studio – nota per aver animato le prime stagioni di Attack of Titan.

Suicide Squad diventa un anime Isekai: dal mondo caotico e cuore pulsante della criminalità di una Gotham City illuminata dai neon, Harley Quinn e Joker approdano in un luogo completamente diverso: un regno solare popolato da draghi, cavalieri, orchi spaventosi e creature mostruose.

Il trailer offre uno sguardo su tutto questo, e molto di più, inglobando la presenza della responsabile governativa della Suicide Squad, Amanda Waller, presagio dell’arrivo di altri membri della squadra segreta composta da supercriminali incarcerati.

Resta, allora, da scoprire in che modo verrà rappresentato questo gruppo di super cattivi si ritroverà in un’altra dimensione e come i personaggi più iconici della DC verranno reinterpretati nello stile unico dello studio WIT.

L’altro mondo: il genere Isekai

L’isekai – letteralmente “l’altro mondo” in inglese – è un genere narrativo popolare in Giappone, anche se le sue origini sono radicate in opere conosciute in tutto il mondo, come Alice nel Paese delle Meraviglie, Le Cronache di Narnia o Il Mago di Oz. In un isekai, un personaggio viene trasportato in un’altra dimensione o realtà attraverso un mezzo come un portale o un artefatto magico, oppure attraverso la reincarnazione dopo la morte nel mondo reale.

Questo mondo alternativo è di solito un ambiente fantastico, anche se esistono variazioni su questo tema. L’isekai è stato a lungo un argomento popolare negli anime, ma la serie di successo Sword Art Online, che ha debuttato nel 2012, ha generato molti imitatori, portando alcuni a lamentarsi del fatto che il genere isekai sia ormai troppo diffuso nell’anime.

Da chi sarà scritta e diretta la nuova serie anime

Al momento, ci sono poche informazioni disponibili sulla produzione. Tuttavia, tra le figure chiave coinvolte nel progetto, troviamo Akira Amano, l’autore del manga shonen Tutor Hitman Reborn!, che ricopre il ruolo di character designer, insieme a Eiji Umehara autore di Vivy: Fluorite Eye’s Song, e Tappei Nagatsuki, autore di Re:Zero come sceneggiatori.

La serie sarà diretta, inoltre, da Eri Osada (The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat). Insieme ad Akira Amano, Naoto Hosoda (The Devil is a Part Timer) si occuperà del design dei personaggi della serie. Infine, Kenichiro Suehiro (Princess Jellyfish, Cells at Work) comporrà le musiche della serie.