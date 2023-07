Serie TV Silo Stagione 2: data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo finora Di Federico Del Ferraro - 10

Silo, adattamento della serie letteraria, ha appena aperto un Vaso di Pandora: quando ne vedremo il contenuto?

Due mesi ci separano dal debutto in streaming di Silo, serie di casa Apple TV+ adattamento della lunga serie letteraria sci-fi di Hugh Howey. Esattamente come la controparte cartacea, Silo racconta delle indagini del neo-sceriffo Juliette Nichols sulla natura del silo sotterraneo che ospita la comunità umana rimasta in vita dopo una catastrofe. Infatti, nonostante il silo sembri inizialmente essere un piccolo paradiso per l’umanità, sempre più domande mettono in dubbio questo status.

La prima stagione, distribuita a partire dal 5 maggio 2023 con cadenza settimanale, ha trasporto il primo romanzo della serie di Howey, Wool, quasi nella sua interezza. Alla stagione manca infatti l’ultimissimo settore del libro, che diventerà a questo punto l’inizio della Stagione 2. Possiamo dirlo con certezza in quanto Silo è stato rinnovato da Apple TV+ alla vigilia del suo finale di stagione, pochissimi giorni fa, e tornerà quindi con una nuovissima stagione per continuare la storia di Juliette Nichols e del misterioso silo.

Come è finita la prima stagione di Silo?

Dopo aver cercato senza tregua le riprese proibite del mondo al di fuori del silo, Nichols è stata bandita dalla struttura ed ha mosso i primi passi nell’esterno. Da lì la donna ha visto un paesaggio apocalittico, con la skyline di una città distrutta sull’orizzonte e tanti punti di uscita come quello da cui è appena fuoriuscita. Esistono dunque altri silo oltre a quello in cui ha speso tutti gli anni della sua vita? E quali altre menzogne nasconde quel mondo? Le indagini di Nichols, e quelle dello spettatore insieme a lei, non sono affatto finite.

Nel frattempo, all’interno del silo il sindaco Holland dovrà vedersela con una popolazione che richiede risposte e che in gran numero ha visionato il filmato proibito. Questa situazione è la formula perfetta per del vero e proprio caos, con governo e cittadini opposti per mantenere – o ottenere – il controllo sul silo.

Il cast di Silo Stagione 2

Silo 2, sebbene non abbia ancora una cast list, includerà senz’altro tutti i personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione. Rivedremo dunque Rebecca Ferguson come Juliette Nichols, Common come Robert Sims, Tim Robbins come il sindaco Bernard Holland, Harriet Walter come Martha Walker, Avi Nash come Lukas Kyle, Chinaza Uche come Paul Billings, Iain Glen come Pete Nichols, Sophie Thompson come Gloria Hildebrandt, Shane McRae come Knox e Tanya Moodie come Judge Meadows.

Sono assenti come altre informazioni come data di uscita o trailer, ma Rebecca Ferguson ha recentemente dichiarato a Collider che le riprese di Silo 2 sono attualmente in corso. In attesa di ulteriori informazioni ci sono varie cose che lo spettatore più fremente può fare: riguardare la prima stagione di Silo su Apple TV+, cercare nuovi show sci-fi distopici come Silo, oppure mettere le mani sulla serie letteraria di Hugh Howey e scoprire come andrà avanti la storia di Nichols.