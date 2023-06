Cinema Elio riporterà lo sci-fi Pixar agli apici dopo lo scivolone causato da Lightyear Di Federico Del Ferraro - 6

La Pixar sta promuovendo il suo prossimo film, Elio, una storia sci-fi che darà nuova linfa vitale al genere nell’animazione.

Elio è un film del 2024 di casa Pixar, il prossimo lungometraggio ad essere prodotto dalla famosa e rinomata casa di produzione americana dopo Elemental, il film diretto da Peter Sohn rilasciato nelle sale pochi giorni fa, il 21 giugno. Elio sarà diretto da Adrian Molina e seguirà le avventure del giovanissimo Elio, un ragazzo che a seguito di una incomprensione galattica viene prelevato dagli alieni e deve spacciarsi per il leader della Terra.

La storia è chiaramente una commedia fantascientifica con viaggi cosmici, alieni di tutti i tipi e strani congegni, e per la Pixar è un immediato ritorno allo sci-fi dopo Lightyear – La vera storia di Buzz del 2022. Quest’ultima pellicola fu però accolta tiepidamente e la backstory di uno dei più amati giocattoli di Andy non è riuscita a fare breccia nei cuori e nei cervelli del pubblico; Elio intende rialzare l’asticella.

Lo sci-fi Pixar da Lightyear a WALL-E

La Pixar ha una reputazione da difendere quando si tratta di sci-fi. Sebbene non abbiano esplorato il genere così spesso, WALL-E è uno di quei film che da soli vale un intero catalogo di film mediocri. La storia di un umano fra alieni di Elio richiama molto l’idea di base di WALL-E di un robot fra umani, e speriamo che possano prendere il meglio dalla loro stessa opera ed offrire uno sguardo approfondito su ciò che significa essere umani, alieni e, quindi, diversi.

Ci aspettiamo infatti questo da Elio: il ragazzo, che per evitare la “cancellazione memoria” deve fingersi il leader del pianeta Terra di fronte ad un concilio alieno di Star Wars-iana memoria, non è esattamente la persona più adatta per rappresentare gli umani. Elio sembra un personaggio solo, che con un carattere timido e la benda sull’occhio si autoesclude dalla società umana come se fosse davvero un alieno, e che tramite questo viaggio può capire cosa ha e cosa gli manca, mentre gli alieni tramite di lui capiranno il vero spirito dell’umanità.

Quindi, nonostante le ovvie differenze visive e di atmosfera fra WALL-E ed Elio, i due film potrebbe essere concettualmente più vicini fra loro di quanto si pensi.

Il calendario Pixar dei prossimi mesi

La Pixar è sempre sul pezzo e non manca mai di fornire agli appassionati di animazione occidentale – e di gran belle storie – qualcosa da aspettare e vedere. Pochi giorni fa, il 21 giugno, è arrivato nelle sale Elemental, storia di una città abitata da esseri composti dai quattro elementi e della relazione improbabile fra la fiammella Ember e la goccia d’acqua Wade. Nel 2024 arriverà anche Inside Out 2, sequel del film del 2015 e stavolta diretto da Kelsey Mann.

Elio dal canto suo verrà distribuito nelle sale a partire dal 1 marzo 2024.