Cinema MCU: tutte le volte in cui i trailer ci hanno “ingannati” sul contenuto dei film Di Marina Londei - 10

I fan dell’MCU sanno benissimo che non possono fidarsi troppo dei trailer della Marvel: le sorprese sono sempre dietro l’angolo!

I trailer dei film devono incuriosire gli spettatori senza rivelare troppo del contenuto della pellicola, e la Marvel è indubbiamente bravissima in questo: la casa di produzione ha sempre realizzato delle anteprime da lasciare a bocca aperta, ma nulla in confronto a ciò che accade nel film vero e proprio.

I trailer non servono soltanto a presentare la trama del film evitando spoiler, ma anche per rendere i colpi di scena ancora più memorabili. Creare un trailer perfetto non è semplice: bisogna selezionare con cura i momenti migliori da mostrare, ma soprattutto quelli da tenere nascosti prima dell’arrivo del film in sala.

Ci sono state volte, però, in cui anche la Marvel ha fallito in questo, inserendo volutamente nel trailer scene o personaggi che non sono stati poi presenti nel film, oppure calcando la mano su dettagli fuorvianti. Ecco quindi tutte le volte in cui la Marvel ha “ingannato” i suoi fan con trailer ben lontani dal vero contenuto del film. Attenzione: da qui in poi ci sono pesanti spoiler sul film dell’MCU.

L’esempio più lampante è il trailer di Spider-Man: No Way Home, dove (ovviamente) non c’era alcun indizio sulla presenza degli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire. La notizia della loro presenza, però, si era già diffusa da diversi mesi sul web, ma questo non ha impedito ai fan di godersi il ritorno dei due “vecchi” supereroi.

Gli “inganni” dell’MCU

Un altro esempio, questa volta deludente, riguarda Avengers: Infinity War: nel trailer si vede Hulk in Wakanda mentre combatte coi suoi colleghi supereroi, ma nel film ciò non accade. Un inganno che ha deluso i fan, un po’ come quello di Thor: Ragnarok dove nel trailer si vede Thor con entrambi gli occhi, mentre nel film Hela, a quel punto della storia, gliene ha già strappato via uno.

Il trailer di Capitan America: Civil War mostrava Spider-Man fare il suo debutto al fianco di Tony Stark, ma molte altre scene della battaglia sono state modificate o cancellate per non rovinare la sorpresa ai fan. Un’altra differenza è quella in Avengers: Infinity War: nel trailer, quando Capitan America cerca di fermare Thanos, nel guanto ci sono solo due gemme, mentre nel film sono tutte presenti. Un cambiamento voluto per evitare di rivelare ai fan l’imminente disfatta degli Avengers.

Altre differenze

I fan sono rimasti molto delusi anche dalla mancanza in Spider-Man: Homecoming della scena in cui Iron Man e il giovane supereroe si muovono insieme tra i grattacieli di New York, un momento invece presente nel trailer. Anche il primo film dei Guardiani della Galassia ha fuorviato i fan: tutti si aspettavano una “foto di gruppo” quando i guardiani vengono arrestati, come mostrava il trailer, mentre nella pellicola Drax non è presente.

Forse qualcuno si ricorderà anche di una scena nel trailer di Iron Man 2 in cui Natasha Romanoff aka Vedova Nera prova un pezzo dell’armatura di Iron Man; questo momento non è però presente nel film, con grande delusione dei fan. Infine, nel trailer di Thor:Ragnarok c’è una scena in cui Loki lancia in aria due pugnali e li riprende alla perfezione. Una scena perfettamente “all Loki”, non presente però nella versione finale del film.