Nick Fury torna in gioco ma senza la fiducia dei suoi alleati | La clip dell'MCU

Secret Invasion è finalmente disponibile e, all’alba della distribuzione, Marvel ha pubblicato questa clip di Nick Fury.

Nick Fury è stata una presenza costante fin dagli albori dell’MCU e nonostante la mancanza di poteri supereroistici ha sempre contribuito alla sicurezza della Terra. Del personaggio, storicamente interpretato da Samuel L. Jackson, si erano però perse le tracce a seguito di Avengers: Endgame, e ad oggi sappiamo che l’ex capitano dello SHIELD si era rifugiato nello spazio, sulla stazione spaziale SABER, mentre il Talos di Ben Mendelsohn faceva le sue veci ed usava i suoi poteri di mutaforma per assumere le sembianze di Fury (sotto sua richiesta).

Fury però non può più continuare il suo esilio. In Secret Invasion il pianeta rischia di essere sopraffatto dagli Skrull, la razza aliena mutaforma – di cui Talos fa per l’appunto parte – che intende appropriarsi delle posizioni di potere sostituendosi agli umani. Con gli Avengers ancora divisi ed assenti, spetta a Nick Fury salvaguardare la Terra dalla nuova minaccia – anche perché quest’ultima ha intimamente a che fare con un suo personale fallimento.

La clip in questione

In Secret Invasion compaiono anche vecchi amici ed alleati di Nick Fury, fra cui la protagonista della clip in esame, Maria Hill (interpretata da Cobie Smulders). Hill è una collaboratrice di vecchia data dell’ex capitano ed è comparsa la prima volta nel 2012 in The Avengers. La fiducia di Hill nei confronti di Fury è però calata dopo la sua sparizione, e la donna, dialogando con Fury, afferma che egli non è più lo stesso dopo il Blip, implicando che dovrebbe pensare di farsi da parte per evitare ulteriori problemi.

Questa affermazione fa male a Fury perché l’invasione Skrull è derivata dalla sua incapacità di mantenere la promessa fatta al popolo alieno in Captain Marvel, dove lui e Carol Danvers si erano impegnati a trovare una nuova casa per gli Skrull. Implicitamente Maria Hill gli sta dicendo che ha già combinato abbastanza guai e, ritorcendogli contro un suo vecchio consiglio, gli dice di rimettersi in sesto o farsi da parte.

“You were never the same after the Blip.” Nick Fury and Maria Hill return in Marvel Studios’ #SecretInvasion, streaming June 21 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/mYskZ3olKc — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 12, 2023

Secret Invasion ora disponibile in streaming

La serie facente parte della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe ha debuttato in streaming su Disney+ il 21 giugno 2023 con il primo episodio, intitolato Resurrezione. Gli altri cinque episodi, per un totale di sei per questa stagione, continueranno ad essere rilasciati settimanalmente: in questa maniera il gran finale cadrà il 26 luglio.

Nel cast di Secret Invasion, oltre ai già citati Samuel L. Jackson, Cobie Smulders e Ben Mendelsohn, troviamo Martin Freeman (True Detective) come Everett Ross, Emilia Clarke (Il Trono di Spade) come G’iah, Don Cheadle (House of Lies) come War Machine, Olivia Colman (The Crown) come Sonya Falsworth e Kingsley Ben-Adir (Barbie) come il leader degli Skrull antagonisti, Gravik.