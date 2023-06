Serie TV Non ho mai… poteva fare di più con questo personaggio nel finale di serie Di Federico Del Ferraro - 16

In uno show come Non ho mai… non ci aspettavamo che un personaggio come Ethan Morales fosse così marginale.

Non ho mai… è la classica storia di coming of age, una romantic comedy ambientata tra i corridoi scolastici e tra gli amori dei loro giovani studenti. La protagonista Devi Vishwakumar, interpretata dall’attrice canadese di origine tamil Maitreyi Ramakrishnan, è una giovane studentessa quindicenne che intende dare un certo indirizzo alla sua vita ma che fra famiglia, amici e relazioni, non percorrerà una strada facile per realizzare questo obiettivo.

Grazie alle origini indiane di Devi lo show è stato in grado di affrontare tematiche più ampie rispetto alla solita rom-com scolastica: il rapporto con la famiglia e con i loro valori gioca un ruolo importante nella vita di Devi, così come l’incontro con altre etnie o con altre persone con la sua stessa origine. Ci chiediamo quindi perché Non ho mai… non ha sfruttato al meglio Ethan Morales ed il suo interprete, Michael Cimino.

Chi è Ethan Morales e cosa poteva dare allo show

Ethan è uno studente della scuola di Devi che fa conquiste a destra e sinistra grazie al suo naturale carisma ed il suo fisico scolpito. Ethan compare però solo nella quarta ed ultima stagione della serie, un momento in cui Devi è cresciuta ed è più cosciente di ciò che per lei è bene e ciò che è male, ed Ethan è più male che bene. Il ragazzo ispanico è anche un vandalo e a volte un manipolatore, e Devi non ci casca.

Questa piccola apparizione ci lascia con il desiderio di vedere di più di Michael Cimino all’opera. L’attore è sicuramente un ottima scelta per un ragazzo spigliato ed attraente, ma quelli che hanno apprezzato Love, Victor speravano senz’altro di poter assistere alla versatilità di Cimino. In Love, Victor l’attore interpreta il protagonista Victor Salazar nel suo percorso nella scoperta della sua sessualità. Victor è l’opposto di Ethan, e già solo questo dimostra che Cimino ha diversi personaggi nelle sue corde.

Il finale ha trascurato i personaggi secondari

Ethan Morales ha origini ispaniche e Non ho mai… avrebbe potuto scegliere di approfondire il suo mondo per contestualizzare i suoi comportamenti vandalistici e ribelli, forse causati da problemi familiari o sociali durante la crescita, o chissà da cos’altro. In generale, lo show aveva spazio di manovra per spiegare meglio Ethan e di conseguenza dare più spazio a Michael Cimino stesso.

Non ho mai… ha riservato un trattamento simile anche a qualcun altro dei suoi personaggi secondari: vengono in mente Aneesa e Malish (rispettivamente Megan Suri e Utkarsh Ambudkar), che nel turbinio del finale di serie sono rimasti più a bocca asciutta degli altri – ma c’era effettivamente molta carne sul fuoco e lo show ha fatto giustizia a quasi tutti i suoi personaggi.

Tutte e quattro le stagioni di Non ho mai… sono disponibili in streaming su Netflix.