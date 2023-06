Serie TV GF Vip 8: il nome della prima concorrente e le novità assolute | Anche i nuovi opinionisti Di Marina Drai - 11

Il GF Vip si è concluso da relativamente poco tempo e spuntano già le prime notizie sulla prossima edizione.

Il GF Vip non smette mai di far parlare il web. La scorsa edizione del reality, la settima, ha creato numerose occasioni di discussione, a cominciare dal caso Marco Bellavia che ha provocato uno scossone imprevedibile in Mediaset.

Alfonso Signorini è riuscito a portare a termine le puntate, anche se non senza difficoltà: anche un conduttore esperto e navigato come lui ha avuto diverse gatte da pelare durante quest’ultima edizione, ma alla fine la trasmissione si è conclusa senza troppi intoppi.

Come chi ha seguito il reality sa, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello VIP è stata Nikita Pelizon, data per favorita già da diverse puntate prima della fine. Quest’ultima edizione è stata la prima nella quale la vittoria è stata contesta tra due donne: a “combattere” contro Nikita c’era infatti Oriana Marzoli, arrivata seconda.

Finita un’edizione se ne fa un’altra: Alfonso Signorini è pronto a tornare col reality il prossimo autunno, potendo contare sull’interesse del pubblico. I telespettatori saranno testimoni di numerose novità, alcune delle quali potrebbero far storcere il naso a molti.

Il GF Vip diventa “Nip”

Una delle indiscrezioni che circola da diverso tempo e che più sta facendo discutere riguarda la nuova composizione dei concorrenti: Mediaset avrebbe intenzione di mischiare vip e persone normali, cercando di rendere le cose più interessanti. Secondo le ultime notizie la maggior parte dei concorrenti sarà composta da persone “normali”, mentre i vip potrebbero essere dai 4 ai 6.

La notizia ha diviso il web tra chi sostiene che potrebbe rivelarsi una buona idea e divertire il pubblico e chi invece vede già profilarsi il fallimento. Adesso abbiamo anche il primo nome di una delle concorrenti, si tratta di Annalisa Chirico, giornalista, saggista e opinionista televisiva che in passato ha avuto una relazione con l’ex presidente Enel Chicco Testi, questo è quanto stato riportato dal settimanale Oggi. Dalle informazioni trapelate sembra che la donna sia molto vicina a chiudere il contratto con Mediaset.

Nuovi opinionisti

Un’altra novità molto importante riguarda gli opinionisti del reality: se Orietta Berti dovrebbe tornare a fianco di Signorini, lo stesso non si può dire di Sonia Bruganelli che dopo due edizioni è quasi certo che non tornerà al GF Vip. L’opinionista potrebbe di nuovo tornare sui suoi passi come aveva fatto per la scorsa edizione, ma questa volta la decisione sembra irrevocabile.

Ma chi ci sarà al suo posto? I nomi più papabili sono quelli di Giulia Salemi, già presente nella scorsa edizione a supporto di Signorini, e Giuseppe Cruciani, col quale il conduttore del reality ha un ottimo rapporto. La prossima edizione del Grande Fratello VIP si prospetta piena di novità e sconvolgimenti.