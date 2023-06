Cinema Elio: nuovo film della Pixar: ecco a voi l’ambasciatore della terra | TRAILER Di Diandra Migliorucci - 11

La prossima primavera non prendete impegni: siete tutti invitati a partecipare all’avventura intergalattica dell’anno!

Pixar Animation Studio, meglio nota solo come Pixar, è la più famosa casa di produzione cinematografica statunitense specializzata in animazione digitale. La sua sede principale si trova a Emeryville, in California, Stati Uniti.

In questi ultimi decenni, la Pixar ha creato molti film di animazione che hanno trovato il consenso di moltissime persone, facendo la storie dei cartoni animati incastonati nel cuore della gente. Tra i suoi successi più memorabili, possiamo ricordare Alla ricerca di Nemo e Toy Story, ma anche tra i più recenti film ci sono state delle grandi soddisfazioni.

Nel 2015, la Pixar ha ricevuto il Premio Oscar per il miglior film d’animazione e una nomination nella categoria miglior sceneggiatura originale. Il tutto grazie alla pellicola Inside Out, che vede Riley, una preadolescente, come protagonista. Adesso, è stato confermato il sequel e Inside Out 2 uscirà nei cinema il 14 giugno 2024.

Il sequel di Inside Out vedrà sempre Riley come protagonista, ma questa volta è cresciuta ed è una ragazzina in piena età adolescenziale. Quindi, essendo nella fase della pubertà, le emozioni di Riley saranno ancora più in subbuglio di quanto non lo fossero già state nel prequel che ha catturato l’intera platea mondiale.

Elemental, il film estivo della Pixar

Dal 21 giugno 2023, proprio con l’inizio della stagione estiva, uscirà nelle sale cinematografiche Elemental, l’ultimo capolavoro della Pixar. La storia racconta le avventure di due personaggi molto diversi tra loro, perché fatti da due elementi opposti, ovvero dall’acqua e dal fuoco.

I due diventano grandi amici e forse anche qualcosa di più, ma la società in cui vivono vieta ogni tipo di relazione con persone composte da diversi elementi. I protagonisti della storia dovranno riuscire a trovare il modo per farsi accettare.

Elio, il film della prossima primavera

Pochi giorni fa è stato rilasciato il primo trailer del film Elio, che uscirà nei cinema nel marzo 2024. Il protagonista è un bambino che verrà scelto dagli alieni come rappresentate della terra. In questo modo, il compito importante e difficile di rappresentare il pianeta è affidato nelle mani di un bimbo.

Adrian Molina farà il suo debutto da regista proprio con Elio, creando un mondo completamente nuovo dopo che la Pixar, negli ultimi decenni, si è focalizzata su molti sequel. Il protagonista sarà doppiato da Yonas Kibreab che darà il meglio di sé per dare voce al piccolo Elio nella sua megagalattica avventura.