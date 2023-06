Cinema La casa dei fantasmi: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora Di Diandra Migliorucci - 14

Avrete il coraggio necessario per entrare in questa casa infestata dagli spiriti e godervi un soggiorno estivo mai provato prima?

La Disney non è estranea a trasformare le attrazioni dei suoi parchi a tema in saghe cinematografiche. La più conosciuta ed amata al mondo è senza dubbio Pirati dei Caraibi. Questa saga è formata da ben cinque titoli ed è stata capace di creare un’icona moderna che rappresenta i pirati grazie al personaggio interpretato da Johnny Depp, ovvero il Capitano Jack Sparrow.

Oltre a Pirati dei Caraibi, la Disney ha creato altri film basati sulle attrazioni dei luna park come, ad esempio, I favolorsi (2002) e Tomorrowland (2015). Un’altra attrazione che sarebbe perfetta da riadattare come film è la casa dei fantasmi. Infatti, la Disney ne ha fatto un film omonimo nel 2003, con Eddie Murphy nel ruolo del protagonista.

Con Eddie Murphy nel cast, il film non poteva che assumere una piega più comica che spaventosa. Infatti, la pellicola è risultata essere troppo divertente ed ha perso quell’aria di terrore, preferendo le risate alle grida di paura. Inoltre, personaggi epici come il Fantasma della Cappelliera e la Vedova Nera non erano presenti.

Data di uscita: La casa fantasma uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 agosto. Sebbene ci siano stati dei disguidi, la data è stata confermata. Ma negli Stati Uniti uscirà un mese prima circa, ovvero il prossimo 28 luglio.

Trama e trailer della casa dei fantasmi

La storia del film non è stata descritta molto dettagliatamente, ma è presto detta: una mamma single e suo figlio si trasferiscono nella loro nuova casa. Tuttavia, poco dopo scoprono che l’abitazione pullula di fantasmi. Così, la madre decide di chiamare aiuto e in suo soccorso arrivano una guida turistica, un prete, una sensitiva e un professore di storia. Il tutto per esorcizzare la casa.

L’ultimo trailer de La casa dei fantasmi è uscito circa un mese fa e mostra come i personaggi fanno la loro conoscenza e cosa decidono di fare in merito ai fantasmi che infestano la casa. Inoltre, il trailer dimostra che sono stati usati molti effetti speciali, rendono la pellicola spettacolare e spaventosa allo stesso tempo.

Il cast de La casa dei fantasmi

Gli attori che recitano in questa pellicola sono volti noti e vi troviamo LaKeith Stanfield nel ruolo di Ben, la guida turistica; poi abbiamo Owen Wilson nei panni di Kent, il prete, Tiffany Haddish è Harriet, la madre single che acquista la casa, Chase Dillon è suo figlio Travis e Danny DeVito veste i panni del professore di storia senza nome.

Oltre a loro, nel cast de La casa dei fantasmi possiamo trovare anche Jared Leto nel ruolo del Fantasma della Cappelliera, Jamie Lee Curtis nei panni di Madame Leotta e molto probabilmente vedremo Winona Rider nel ruolo della Vedova Nera, anche se ancora non è stato confermato.